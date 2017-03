(AV) Angrois.- En Marea e BNG apelan ao PSdeG para activar unha investigación parlamentaria, pero Leiceaga oponse

A decisión do xuíz a cargo da instrución do accidente de Angrois de imputar por homicidio ao exdirector de seguridade na circulación de ADIF motivou este martes que En Marea e BNG volvesen a facer fincapé na necesidade de analizar en sede parlamentaria o ocorrido o 24 de xullo de 2013.

Reunión da Xunta de Portavoces | Fonte: Europa Press

Así é que apelaron ao PSdeG para activar de forma automática unha comisión de investigación a pesar de non contar co visto e prace da maioría, un mecanismo previsto no regulamento da Cámara, pero o seu portavoz parlamentario, Xoaquín Fernández Leiceaga, reafirmouse na postura xa explicitada en anteriores ocasións: o Parlamento autonómico "non ten competencias" para analizar o sinistro ferroviario.

