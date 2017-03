Aprobados os orzamentos da Deputación de Lugo coa abstención do PP e BNG

A Deputación de Lugo conta con orzamentos ao ser aprobados inicialmente no pleno extraordinario celebrado este martes co voto favorable do grupo socialista e a abstención de populares e do BNG.

A deputada de Economía e alcaldesa de Trabada, Mayra García, foi a encargada de defender as contas provinciais que ascenden a 84,8 millóns de euros, dos que se destinan máis de 44 millóns (o 52 por cento) a "fomento do emprego, políticas sociais e infraestruturas".

Tamén se contempla unha partida de vinte millóns de euros para un "plan único" dirixido aos 67 concellos da provincia de Lugo, nunha repartición "equitativa", o que lle valeu a Mayra García para resaltar que se trata duns orzamentos "municipalistas".

"É un compromiso que temos coa nosa provincia, cos nosos veciños, vigoroso no aspecto formal e municipalista xa que se pretenden cubrir as necesidades dos nosos concellos con respecto á autonomía local. E logo están as principais prioridades dos lucenses que son; fomento do emprego, prestación de servizos sociais e mellora de infraestruturas", sostivo García.

A popular Elena Candia xa anunciou de partida que ía facilitar a aprobación dos orzamentos, coa abstención do seu grupo. Non desaproveitou a ocasión para "pór en valor o acadado para esa repartición (do plan único) con transparencia para os 67 concellos da provincia". "Permítanme felicitar a todos os grupos políticos por conseguir este acordo", celebrou a popular.

Por parte do BNG, o seu portavoz Xosé Ferreiro foi o máis crítico nas súas intervencións, nas que apuntaba que se ían a abster. Nun momento do debate tamén quixo deixar claro que era "unha falta de respecto" que se insinúe que poidan volver ao goberno provincial.

"FALTA DE RESPECTO"

"A mera insinuación de que puidésemos volver ao goberno algúns nola tomamos non como un insulto, pero si como unha falta de respecto, despois de todo o pasado", afirmou Ferreiro, quen avanzou que non volverán ao goberno nesta lexislatura.

Así, lembrou que o deixaron o pasado ano cando se aprobaron os orzamentos no mes de xuño ás súas "costas", co voto favorable do PP e do que nese momento era deputado non adscrito, Manuel Martínez.

Finalmente, na sesión aprobáronse as contas da Deputación de Lugo, co voto favorable do once deputados do PSOE, a abstención dos doce do PP e os dous do BNG.