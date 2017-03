O PP empraza ao alcalde da Coruña a abordar nunha reunión con todos os grupos o futuro da fachada marítima

A portavoz do grupo municipal do PP no Concello da Coruña, Rosa Gallego, emprazou ao rexedor, Xulio Ferreiro, a abordar nunha reunión conxunta con todos os grupos municipais cuestións como o futuro da fachada marítima da cidade, ademais da área metropolitana e a mobilidade.

Rosa Gallego do PP da Coruña | Fonte: Europa Press

En rolda de prensa, Rosa Gallego manifestou que os temas que lle exporá ao alcalde na reunión que manterán este mércores son "o rescate dos barrios" ante o "abandono evidente" no que, ao seu xuízo, atópanse, e as axudas ás asociacións.

Na mesma liña, a portavoz municipal do PP denunciou "parálise" na tramitación de licenzas urbanísticas e na de contratos municipais.

"Entendemos que o tres temas que Ferreiro nos quere expor -área metropolitana, mobilidade e fachada marítima- requiren de reunións conxuntas de todos os grupos municipais", recalcou sobre os temas cualificados como prioritarios polo executivo municipal nos orzamentos deste ano.

REUNIÓNS CON "ÁNIMO DE DIVIDIR"

"Son temas moi importantes e de futuro, que se deberían tratar en Xunta de Portavoces e non de forma individual porque se necesita o máximo consenso, cando non unanimidade, e sinerxías entre grupos municipais", sentenciou a este respecto.

Así, a portavoz municipal defendeu un "diálogo conxunto" nestas cuestións e rexeitou reunións "con ánimo de dividir", engadiu sobre os encontros previstos cos distintos grupos.

Ademais, no caso da fachada marítima, recalcou que "aínda non ten os informes municipais", mentres que sinalou que está "pendente" unha reunión coa Xunta sobre o transporte metropolitano.

Ao alcalde, instoulle, na mesma liña, a resolver primeiro aspectos vinculados coa situación dos barrios. "Ferreiro non pode empezar a casa polo tellado, non pode pretender construír rañaceos se non é capaz de facer nin unha caseta de obra", sinalou como exemplos.