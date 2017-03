Carmela Silva afirma que vai apostar por unha muller para a Secretaría xeral do Partido Socialista

A presidenta da Deputación de Pontevedra, a socialista Carmela Silva, desvelou que apostará por que unha muller sexa a próxima secretaria xeral do Partido Socialista e descartou que vaia a acudir o día 15 a Ourense ao acto de campaña programado polo exlíder desta formación, Pedro Sánchez.

Carmela Silva. | Fonte: Europa Press

"Non vou ir a Ourense a ver a Pedro Sánchez, entre outras cousas porque eu creo que non está aberto aínda o prazo para presentar candidaturas", declarou a presidenta pontevedresa. "Eu son moi oficialista, ao meu gústame moito cumprir as normas", abundou.

Carmela Silva insistiu en que cando o Comité Federal aprobe os prazos e as normas para presentarse ás primarias irá "escoitar a todos os candidatos".

Devandito isto a presidenta da Deputación de Pontevedra definiuse como "unha persoa que cre na igualdade, non só de palabra, senón de feito", polo que asegura estar "encantada" con que unha muller se vaia a presentar á Secretaría Xeral do Partido Socialista Obreiro Español, en referencia á presidenta da Xunta de Andalucía, Susana Díaz.

"Será a primeira vez na historia do PSOE que unha muller dun paso adiante para liderar este gran partido centenario", valorou Carmela Díaz. "Como creo na igualdade e son unha feminista convencida vou apostar por unha muller", sentenciou.

"HAI PRAZO"

En todo caso, Silva matizou que fala "de apoiar a unha muller", á vez que puntualizou que "aínda hai prazo" para que se poidan presentar "máis mulleres e máis homes". Así, lembrou que o prazo de primarias aínda non está aberto, "aínda que custe crelo", segundo abundou, polo que "calquera militante pódese presentar".

Finalmente, sobre as enquisas publicadas nas que se da vantaxe a Pedro Sánchez en detrimento do resto de candidaturas, Carmela Silva mostrouse "convencida" de que "esas enquisas non son reais". "E o tempo darame a razón, ou ma quitará claro", concluíu.