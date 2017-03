O BBVA prevé un crecemento do PIB de Galicia do 2,8% en 2017 e do 2,9% en 2018, por encima da media española (en torno ao 2,7% para o bienio), así como da estimación da Xunta do 2,4% para este ano.

Informe do BBVA sobre crecemento de Galicia | Fonte: Europa Press

Así figura no informe de Situación Galicia de BBVA Research, presentado este martes en Santiago polo seu economista xefe, Miguel Cardoso, no que se augura que a Comunidade "continúe coa súa recuperación" a través dun crecemento "robusto", a pesar da "leve" desaceleración fronte ao 3,1% de 2016.

Neste sentido, o BBVA calcula que neste bienio crearanse uns 20.000 empregos e o desemprego situarase por baixo do 16%. Con todo, a ocupación e a taxa de paro seguirán "bastantes distantes" dos niveis anteriores á crise na Comunidade.

"O nivel de emprego a finais de 2018 será aínda 12 puntos porcentuais inferior ao alcanzado antes da crise", indica este informe sobre Galicia.

Respecto diso, a directora territorial Noroeste do BBVA, Yolanda Martínez-Bajo, apunta que Galicia ten a "oportunidade de consolidar" un crecemento "estable, sustentable e de calidade".

SECTORES

Os principais sectores que tirarán do emprego en Galicia en 2017 e 2018 serán o comercio, hostalaría e turismo, así como o industrial, a través do téxtil e as manufacturas de consumo. A construción e os servizos públicos tamén teñen previsións positivas, mentres que existe "incerteza" sobre a automoción, ante a deslocalización de empresas en Portugal.

Sobre que tipo de emprego crearase no próximo bienio en Galicia, Cardoso remarca, con todo, que "boa parte" deses postos de traballo "serán temporais".

LUCES E SOMBRAS

O crecemento de Galicia a un ritmo do 3% para 2016 atribúeo o BBVA a factores como o incremento da demanda interna, un aumento das exportacións de bens e servizos, a caída do prezo do petróleo, unha política fiscal expansiva e a contorna de baixos tipos de interese, entre outros.

De face ao futuro, identifica como aspectos positivos: un crecemento a nivel global (con previsións de entre o 1,5% e 2% na Eurozona, así como por encima do 2% en EE.UU.) que favorecerá as exportacións; un prezo do petróleo por baixo da media dos últimos anos; así como a posibilidade de incremento de gasto da Xunta sen desviarse de obxectivos de déficit.

A isto únense outras cuestións como unha menor exposición de Galicia a unha posible subida de tipos de interese, ao ser unha comunidade cun maior nivel de depósitos fronte a créditos.

Entre os factores de risco para a economía galega atópanse o 'brexit' para sectores como as manufacturas de consumo, cun impacto similar ao de España, que rolda o catro décimas menos de crecemento para 2017.

Aínda que, o turismo estranxeiro creceu debido ao aumento da percepción de inseguridade en países competidores como poida ser Francia, non se espera que o impulso se manteña. Tamén se prevé unha desaceleración da demanda interna española.

Xunto a isto, indica o BBVA que "a incerteza se mantén", e pon como exemplo que os Orzamentos Xerais do Estado (PGE) aínda pendentes de aprobar, o que incide en entre "tres e catro décimas" menos á hora de facer previsións de crecemento para Galicia.

RECEITAS: ABARATAMENTO DO DESPEDIMENTO FIXO E CONTENCIÓN SALARIAL

A preguntas sobre as receitas do BBVA para o futuro, Cardoso defendeu un abaratamento do despedimento de traballadores fixos --xa que aposta por un modelo no que ata o catro anos non se alcanzarían unhas indemnizacións de 20 días por ano en despedimentos procedentes--, mentres se elevarían os custos de despedimento de temporais para desincentivar o seu uso.

O obxectivo é "atacar a temporalidade", o cal implicaría cambios na actual reforma laboral, que considera deixa "pouco resolto" o problema dos contratos temporais, que son "particularmente elevados" en Galicia e España.

Pola súa banda, avoga por unha contención salarial, que desliga da subida do IPC, e vincula á produtividade, que sitúa nun avance do 0,4% (con todo, a inflación interanual galega supera o 3%).

De feito, Cardoso sostén que unha subida salarial por encima dese 0,4% "tendería a reducir a creación de emprego", pois ve un dos problemas de Galicia o "baixo crecemento da produtividade" dos traballadores.

Ademais, afirma que a subida do 8% do salario mínimo interprofesional (SMI) "pode dificultar o acceso ao emprego de certos colectivos". Tamén apunta como claves a formación e un servizo público de emprego con máis recursos e máis eficiente.