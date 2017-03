Xerais estrea ‘Básicos Ciencia’, a primeira colección dedicada exclusivamente á divulgación científica en galego

O director de Xerais, Manuel Bragado, presentou este martes en Santiago a colección 'Básicos Ciencia', a primeira dedicada exclusivamente á divulgación científica en lingua galega. Acompañado polo tres autores que, polo momento, inclúe esta colección e polo seu coordinador, Miguel Vázquez Feire, Bragado asegurou que esta iniciativa é "un reto" que pretende "normalizar" e "promover" a divulgación científica "desde Galicia, en galego e protagonizada por científicos galegos".

Xerais colección ciencia | Fonte: Europa Press

Coa previsión de publicar entre dous e tres títulos ao ano, Bragado confía en que esta colección, que incorporará multitude de temas, forme a "lectores curiosos" e contribúa a dotar de contido as bibliotecas públicas e escolares.

Durante a súa intervención no acto, Miguel Vázquez lembrou como hai anos "algunhas voces aseguraban que o galego non era unha lingua idónea para transmitir contidos científicos", polo que confiou en que esta colección sirva para "refutar este tópico absurdo".

Do mesmo xeito, reivindicou a importancia do coñecemento científico xeral equiparable ao das humanidades á hora de valorar a cultura xeral dunha persoa.

A colección comeza con tres tomos, 'Terra. Ciencia, aventuras e sorpresas dunha viaxe arredor do mundo', de Xurxo Mariño; 'O universo matemático. Das ideas e das técnicas', de Antóm Labranha; e 'Historia do ADN. 40 anos de revolución biotecnolóxica', de Daniel Soutullo.

DIVULGACIÓN SEN SER SIMPLISTA

Sobre a colección, Daniel Soutullo reivindicou a necesidade de fomentar a divulgación científica didáctica, aínda que "sen ser simplista". Sobre a súa obra, que recolle os principais acontecementos históricos relacionados co ADN, indicou que o público en xeral "ten un coñecemento moi superficial e esencialmente falso" desta disciplina.

Antóm Labranha, pola súa banda, realiza no seu libro un percorrido por un amplo abano de conceptos matemáticos seleccionados a partir do currículo de Bacharelato, aínda que coa idea de que sexa un manual de uso tanto para estudantes como para público en xeral que queira profundar no coñecemento matemático.

Finalmente, a colección inclúe o volume realizado por Xurxo Mariño, que, a modo de guía de viaxes, realiza un percorrido ao redor do mundo desde o punto de vista dun científico.