(AM)Angrois.- O PSdeG rexeita a petición de En Marea e BNG de activar unha investigación parlamentaria do sinistro

A decisión do xuíz a cargo da instrución do accidente de Angrois de imputar por homicidio ao exdirector de seguridade na circulación de ADIF motivou este martes que En Marea e BNG volvesen a facer fincapé na necesidade de analizar en sede parlamentaria o ocorrido o 24 de xullo de 2013.

Reunión da Xunta de Portavoces | Fonte: Europa Press

Así é que apelaron ao PSdeG para activar de forma automática unha comisión de investigación a pesar de non contar co visto e prace da maioría, un mecanismo previsto no regulamento da Cámara, pero o seu portavoz, Xoaquín Fernández Leiceaga, reafirmouse na postura xa explicitada en anteriores ocasións: o Parlamento autonómico "non ten competencias" para analizar o sinistro ferroviario.

É o mesmo argumento que esgrimiu o portavoz do PPdeG no Pazo do Hórreo, Pedro Puy, quen recalcou que o foro adecuado para indagar nas causas do accidente do Alvia son as Cortes Xerais. Abrila no Parlamento --alegou-- permitiría aos comparecentes non acudir, o que "dificultaría alcanzar conclusións".

Son só "escusas" para o representante de En Marea na Cámara, Luís Villares, quen advertiu de que "a manta" coa que populares e socialistas tentan "tapar as súas vergoñas" no relativo ao sinistro "non será suficiente". E é que, como subliñou a portavoz do BNG, Ana Pontón, houbo "neglixencia e incompetencia de altos cargos de ADIF nomeados directamente" por José Blanco (PSOE) e Ana Pastor (PP).

QUE COMPAREZA FEIJÓO

Así as cousas, tanto a formación rupturista como o grupo nacionalista pediron na xunta de portavoces --o órgano que decide a orde do día do próximo pleno-- que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, acudise ao Parlamento para dar a súa visión sobre o desenvolvemento da investigación xudicial, algo que non foi aceptado polo PPdeG.

"O PP ten alerxia á transparencia", lamentou o maxistrado en excedencia, convencido de que o grupo maioritario pretende ocultar que "os recortes en materia de seguridade teñen consecuencias dramáticas" e impedir que a cidadanía saiba "a verdade" do ocorrido en Angrois.

Tamén no "muro de contención" imposto polo PP fixouse a responsable do Bloque, crítica con que "o ADIF non realizou a obrigatoria análise de riscos dun tren inaugurado por Blanco e Feijóo nun acto cargado de mentiras e autobombo" e con que posteriormente Ana Pastor autorizase a desconexión "dun sistema que evitaría o accidente".

Ademais, a transcendencia penal que se evidencia coa imputación demostra, segundo Villares, que "a neglixencia non foi pequena", senón que o responsable de ADIF "tiña que saber que o que estaba a facer puña en risco a vida da xente", aínda que "evidentemente non quería matar".

"PEDIR PERDÓN"

Finalmente, Ana Pontón cominou a PP e PSOE a "pedir perdón" ás vítimas e a asumir que "unha investigación independente" tanto no Parlamento como no Congreso é "unha débeda ética e moral".

Na mesma liña, Villares engadiu que o seu grupo seguirá "dando oportunidades" a populares e socialistas para que "se retracten". "Ou que se retraten", concluíu, antes de advertir de que non pode ocorrer "o mesmo" coas vítimas de Angrois que coas do Yak-42, que esperaron "14 anos para que un goberno pídalles perdón".

NOVIDADES XUDICIAIS "POSITIVAS"

Outro aspecto no que coincidiron PPdeG e PSdeG foi á hora de valorar as novidades xudiciais do caso Alvia. Son "positivas" para Leiceaga, quen avogou por que se depuren as responsabilidades xudiciais "ata o final".

Celebrou que a instrución "vai en serio", á vez que insistiu en que isto "non modifica a posición política" do seu grupo, pois "non compete ao Parlamento de Galicia" investigar o accidente.

A ese respecto, Puy Fraga profundou en que a Cámara autonómica só pode fiscalizar os asuntos de competencia autonómica, como son -no relativo ao sinistro- a actuación de protección civil e en materia de sanidade.

"E creo que está fóra de toda dubida que a actuación foi correcta, á altura da enorme esixencia que houbo aquel día", resolveu, para abundar en que a infraestrutura ferroviaria "é competencia do Estado".

Sobre a investigación en marcha no xulgado de instrución número tres de Santiago, o dirixente popular dixo que espera que "arroxe luz sobre o que sucedeu". "Congratulámonos de que se avance no ámbito xudicial", finalizou.