A industria galega de compoñentes da automoción traslada " alegría e satisfacción" pola compra de Opel por parte do grupo PSA Peugeot Citroën, que ve como "unha oportunidade tremenda", da que espera "un resultado tremendamente positivo" en Galicia por atoparse a industria "en posición de liderado".

Rueda de prensa de Ceaga. | Fonte: Europa Press

Así o comunicou o presidente do Cluster de Empresas de Automoción de Galicia (Ceaga), José Luciano Martínez Covelo, nunha rolda de prensa este martes para presentar as cifras económicas do sector galego da automoción, na que tamén estivo presente o vicepresidente do Cluster e director do Polo Industrial Ibérico do Grupo PSA, Frédéric Puech.

Ao ser cuestionado sobre como afectará a adquisición de Opel ao actual modelo de competencia entre as plantas de PSA --as distintas plantas do grupo compiten para optar a adxudicarse os novos modelos de vehículos--, Puech asegurou que esta competencia "é algo natural para o grupo" e co acordo con Opel "seguirá sendo natural esa competencia entre plantas".

En todo caso, mantivo que o acordo alcanzado coa compañía General Motors é "unha oportunidade para PSA" e o seu compromiso pasa por "conseguir que sexa tamén unha oportunidade para o sector en Galicia".

En canto ao papel da planta de PSA de Mangualde (Portugal) no Polo Ibérico, Puech referendou que a factoría portuguesa traballa "en colaboración estreita con Vigo, que é a fábrica nai", e subliñou que "Mangualde vai aumentar a súa capacidade de produción, despois de Vigo".

Os MODELOS K9 E V20

No mesmo acto, Puech comunicou que a cifra de negocio que se estima que xerarán en Galicia as pezas para o novo modelo K9 ascende a 500 millóns de euros por ano, o que supera nun 6% ao que hai para o actual B9. Ademais, a previsión é que se engadirán outros 250 millóns de euros ao ano co modelo V20.

En canto aos compoñentes asignados por PSA para estes modelos, Martínez Covelo indicou que respecto ao K9 xa foron asignados "todos os compoñentes", mentres que para o V20 "falta por asignar máis do 50%".

Finalmente, no relativo ao emprego coa chegada do K9, Puech indicou que a partir de xullo de 2018 iniciarase o "basculamiento" dos traballadores entre as liñas do sistema uno e dous.

Desta forma, explicou que na liña 2 traballarán tres quendas, aos que se poderán engadir outros "se a demanda o esixe", e na liña 1 haberá dúas quendas.