A Fiscalía de Pontevedra pediu unha condena de catro anos de prisión para un xogador de fútbol da liga rexional por un delito de lesións, quen alegou que en ningún momento deulle "un golpe intencionado".

No xuízo celebrado este martes na Sección Segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra ouvíronse dúas versións distintas do ocorrido durante o partido disputado o 1 de marzo de 2015 no campo de fútbol de Vilaxoán, en Vilagarcía.

No banco dos acusados sentou este martes Iago D.S., xogador do San Martín C.F. de Vilaxoán, por supostamente dar unha puñada a un xogador do Figueirido C.F..

O procesado defendeu a súa inocencia e asegurou que foi a súa suposta vítima quen lle deu unha puñada e unha patada sen que el fixéselle nada previamente.

Segundo explicou Iago D.S. ante o tribunal, durante un lance do xogo Óscar M.D., xogador do equipo rival, deulle unha puñada e unha patada. Recoñece que nese partido este xogador sufriu daños en dúas pezas dentais e que perdeu unha delas, pero negou que fose o responsable desa lesión. "En ningún momento deille un golpe intencionado", declarou.

Pola súa banda, Óscar M.D. explicou que ambos se viron implicados nun encontrón entre varios xogadores nunha disputa polo balón e que el lle dixo: "a ti había que rebentarche", ao que o outro respondeu: "a ver quen rebenta primeiro".

Segundo manifestou, uns minutos despois o acusado dirixiuse a el e deulle unha forte puñada que lle tirou ao chan. El levantouse, dirixiuse a el e deulle unha patada, pero negou que lle propinou tamén unha puñada.

Os xogadores dun e outro equipo compareceron como testemuñas apoiando as versións contrapostas que deron cada un dos seus compañeiros.

ÁRBITRO

Tamén declarou o árbitro, que se limitou a explicar que todo ocorreu cando el estaba na área contraria do campo e de costas ao acusado e á vítima.

Segundo manifestou, só viu como Óscar daba a Iago unha patada, de modo que lle sacou cartón vermello e expulsoulle, tal e como recolleu na acta do partido. O xuízo quedou visto para sentenza.