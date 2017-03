(AM) Un pai procesado en Vigo por abusar das súas fillas eludirá prisión e a nai está en busca e captura

A Sección Quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, condenou a un pai acusado de abusar sexualmente das súas dúas fillas menores de idade a unha pena de dous anos de prisión, que eludirá ao acordarse a suspensión da condena a condición de que pague unha indemnización total de 3.000 euros ás vítimas e que non volva delinquir.

Xuízo en Vigo por abusos a dous menores, fillas do acusado. | Fonte: Europa Press

O xuízo por estes feitos estaba previsto para a mañá deste martes, pero non se celebrou ao alcanzarse un acordo de conformidade, tras o que o Tribunal ditou sentenza --declarada en firme ao renunciar todas as partes a recorrer--. Así, o acusado aceptou dous anos de prisión, co que rebaixa a pena de seis anos que pedía inicialmente a Fiscalía para el.

Ao home aplicóuselle a atenuante analóxica de confesión por recoñecer os feitos antes do xuízo e colaborar no esclarecemento dos mesmos, e foi condenado a un ano de prisión polo delito continuado de abusos sexuais sobre unha das súas fillas, e a outro ano de prisión por delito de abusos sexuais sobre a outra nena, penas que foron suspendidas.

Ademais, acordouse privarlle da patria potestade sobre as menores durante seis anos e prohíbeselle achegarse e comunicarse coas vítimas por un período superior en 10 anos á pena de prisión imposta. Finalmente, deberá indemnizar a cada nena en 1.500 euros, co que rebaixa os 8.000 euros que pedía inicialmente a fiscal para cada unha.

Pola súa banda, tamén estaba previsto que se axuizase este martes á nai das menores, que a que a Fiscalía considera que coñecía e consentía os abusos. No entanto, a muller non compareceu no xulgado na cidade olívica, polo que se suspendeu o xuízo respecto dela e decretouse unha orde de procura, captura e ingreso en prisión contra ela.

ACUSACIÓN PÚBLICA

Segundo o escrito de acusación pública, os abusos producíronse entre 2008 e 2011 no domicilio familiar situado no partido xudicial de Redondela (Pontevedra), tanto no momento en que o pai convivía coa familia, como despois, durante o réxime de visitas acordado tras o divorcio da parella.

A Fiscalía sostén que o pai se meteu en cama coas nenas e realizoulles tocamentos, mentres que a nai coñecía e consentía a situación e mesmo "facilitaba os feitos ausentándose durante longas tempadas do domicilio familiar, deixando ás fillas a soas co pai, e consentindo que as menores durmisen con el na mesma cama".

A Xunta declarou, en abril de 2012, o desamparo das nenas e, posteriormente, declaráronse medidas cautelares de índole penal que prohiben aos acusados aproximarse ou comunicarse con elas. Actualmente, as menores atópanse en réxime de acollida.

Por estes feitos, a Fiscalía acusou inicialmente os proxenitores de dous delitos de abusos sexuais continuados "sobre vítimas especialmente vulnerables por razón da súa idade, e valéndose dunha relación de parentesco". No entanto, tras a conformidade, considera ao pai autor dun delito de abusos sexuais continuados sobre unha das menores e dun delito de abusos sexuais sobre a outra.