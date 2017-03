O violinista francés Amaury Coeytaux e o trompista estadounidense Eric Terwilliger formarán a músicos en Santiago

A Escola de Altos Estudos Musicais (Eaem), con sede en Santiago, acollerá en próximas datas dúas iniciativas de formación para novos intérpretes, a cargo do violinista francés Amaury Coeytaux e do trompista estadounidense Eric Terwilliger.

Amaury Coeytaux | Fonte: Europa Press

En concreto, as clases de violín celebraranse os días 20, 21 e 22 de marzo, mentres que as sesións de trompa terán lugar os días 20 e 21 do mesmo mes.

Os músicos que desexen participar nestas clases poderán matricularse a través da páxina web da Escola --www.eaem.es--. Os aspirantes deben estar a cursar como mínimo os últimos cursos de grao medio de música. A selección farase por rigorosa orde de presentación de solicitudes.