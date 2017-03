Angrois.- O avogado do maquinista cre que debería haber máis persoas investigadas na causa

Manuel Prieto, avogado de Francisco Garzón, o maquinista que conducía o tren que descarrilou en Angrois, ve "unha boa noticia" que se vaia a investigar ao que era xefe de Seguridade de Adif, Andrés Cortabitarte, aínda que cre que debería haber máis persoas investigadas.

"Xa veremos que pasa", reflexionou, nunha entrevista na Radio Galega, na que subliñou que "se empeza a facer xustiza", xa que a súa argumentación sostívose, desde o principio, en que "unha vía ferroviaria non pode estar orfa de medidas de seguridade", cando a de Angrois "non tiña absolutamente nada".

Así as cousas, subliñou que a seguridade "non pode quedar en mans exclusivamente dunha persoa". "Existen as medidas como se adoptaron posteriormente, aínda que non son as definitivas, pero iso xa o impediría. E existen en todas as demais liñas. Alguén tomou esa decisión", esgrimiu.

Devandito isto, incidiu en que "toda a seguridade das liñas ferroviarias é algo que lle corresponde exclusivamente a Adif", polo que "hai que determinar dentro desa organización quen son os responsables de deixar nesas condicións a liña".

"A min estráñame que nunha organización como Adif unha persoa soa decida deixar así unha liña ferroviaria, pero, en fin, deberá dicilo el (Cortabitarte) e esperemos que empezo a facelo xa rápido", concluíu, coa vista posta na declaración prevista para o día 23 de marzo.

Finalmente, indicou que o maquinista xa non está baixo "vixilancia médica". "O de onte foi un pequeno alivio, unha pequena alegría, pero seguirá afrontando o que ten que afrontar", resolveu.