A Policía identifica aos presuntos responsables de incendios na Peroxa, Maceda e Palas de Rei

Axentes da Policía Autonómica informaron este martes da investigación aberta a tres homes como presuntos responsables de senllos incendios forestais rexistrados nos concellos ourensáns de Maceda e A Peroxa e no lucense de Palas de Rei.

En concreto, a Policía Autonómica de Ourense procedeu á imputación dun home como presunto autor dun incendio ocorrido o pasado 9 de marzo na parroquia de Lamas-Zorelle, no concello de Maceda, e que afectou a unha superficie arboredo de 0,8 hectáreas.

Ao investigado constáballe unha comunicación de queima de restos agrícolas e realizou unha queima de restos forestais. Con todo, fíxoa de forma supostamente neglixente e o lume estendeuse á leira lindeira.

Na mesma provincia, os axentes imputaron a outro home como presunto responsable dun incendio ocorrido o pasado 10 de marzo en San Cibrao de Armental, na Peroxa, que afectou a unha superficie de 200 metros. O investigado estaba a facer unha queima de restos forestais sen adoptar as medidas de protección necesarias.

OUTRO INVESTIGADO EN LUGO

Por outra banda, os axentes da Policía Autonómica tamén esclareceron as causas doutro incendio, neste caso na provincia de Lugo, procedendo á imputación dun home como presunto autor dun lume ocorrido o 9 de marzo na parroquia de Cabanas, no concello de Palas de Rei, e que afectou a 0,23 hectáreas.

O investigado estaba a realizar unha queima de restos forestais sen autorización e non tomou as medidas necesarias para que o lume non se propagase, o que finalmente ocorreu.