O presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, asinou este martes en Vigo a adhesión desta comunidade á macrorrexión das rexións do suroeste de Europa (RESOE), nun acto no que os dirixentes do seis áreas que a integran coincidiron en sinalar, como grandes "desafíos", o problema demográfico, a competitividade industrial ou as comunicacións e transportes.

Acto RESOE En Vigo. | Fonte: Europa Press

A firma celebrouse no edificio de Citexvi, no campus universitario de Vigo, e ademais do presidente de Cantabria estiveron presentes os presidentes de Galicia, Asturias e Castilla-León, así como os dirixentes das rexións Nortes e Centro de Portugal.

Miguel Ángel Revilla fixo fincapé na necesidade de que a RESOE mantéñase unida como unha "piña" fronte á repartición de fondos europeos, e expresou a súa preocupación polo problema do envellecemento demográfico e o despoboamento das zonas rurais.

Así mesmo, incidiu na necesidade de potenciar, ademais dun corredor ferroviario atlántico, un corredor cantábrico, con ferrocarril de altas prestacións.

DECLIVE DEMOGRÁFICO, "A MAIOR AMEAZA"

Pola súa banda, o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, recalcou que, entre os "desafíos" desta macrorrexión está o "declive demográfico", que definiu como "a maior ameaza" e "que vén para quedar". A ese respecto, reiterou a necesidade de que o financiamento do sistema de benestar contemple o custo real dos servizos, para que todos os cidadáns poidan acceder a estes "en condicións de igualdade".

Núñez Feijóo celebrou a adhesión de Cantabria á RESOE, o que "consolida" esta macrorrexión como "un instrumento útil e aberto", e recalcou que é unha organización territorial con "custo cero", sen aspiración de conseguir competencias senón "cooperación" entre rexións con intereses comúns.

"As disputas entre territorios xa non teñen cabida", proclamou o titular do Executivo galego, quen subliñou que "se pode defender o corredor atlántico sen que iso sexa contraditorio coa defensa do corredor mediterráneo", ou "ter alta velocidade sen negarlla a outros territorios que, por certo, gózana desde hai décadas".

OUTROS DESAFÍOS

No acto deste martes interveu tamén os presidentes de Castilla-León, Juan Vicente Herrera; e de Asturias, Javier Fernández; ademais dos dirixentes das rexións Norte e Centro de Portugal, Fernando Freire e Ana Abrunhosa.

Todos eles recalcaron outros dos retos e ámbitos de cooperación nos que traballará a RESOE "como un lobby". Así, referíronse a a promoción conxunta do turismo e o emprego; ao fortalecemento da competitividade industrial; ás comunicacións de transporte e loxística; aos intercambios en educación, cultura e innovación; ademais das mencionadas políticas demográficas.

O presidente de Castilla-León, Juan Vicente Herrera, resaltou a "vontade firme de cooperación" de todas as rexións, e proclamou que "a diversidade debe ser unha fortaleza" e non unha barreira.

Pola súa banda, o presidente de Asturias, Javier Fernández, insistiu na mensaxe de que o envellecemento poboacional debe ser "calibrado adecuadamente" no sistema de financiamento, e instou á RESOE a traballar a este respecto, tamén fronte ás autoridades europeas.

A macrorrexión RESOE está formada por seis rexións (Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla-león, rexión Norte de Portugal e Rexión Centro de Portugal) e abarca case 190.000 quilómetros cadrados, nos que viven case 13 millóns de persoas.