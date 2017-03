'The Hole' encherá de cabaret, humor e circo o Auditorio de Ourense entre o 30 de marzo e o 2 de abril

O Auditorio de Ourense acollerá entre o 30 de marzo e o 2 de abril seis representacións do espectáculo 'The Hole', un "cóctel" de cabaret, humor e circo que chega á cidade tras visitar máis de 70 cidades e coa intención de que "a xente se quite os tabús e prexuízos".

Presentación The Hole enOurense | Fonte: Europa Press

Así o explicou este martes o actor Austin Guerreiro 'Almon' durante a presentación do espectáculo nunha rolda de prensa na que tamén interviñeron o coordinador da xira, Carlos Alexandre, e o técnico da Concellaría de Cultura Manuel Freire.

Alexandre sinalou que o espectáculo creado pola produtora LetsGo, Yllana Teatro e Paco León representa "un cóctel" de propostas que pretende "recuperar o xénero do cabaret e facelo ao grande".

"UN CANTO Á VIDA"

Pero tamén lembrou que The Hole pretende ser "un canto á vida e ao amor" que está a levar aos teatros e auditorios a "un público novo que non é habitual no teatro" e que acode atraído por unha proposta que mestura humor, circo e burlesque.

Alexandre informou de que a mestra de cerimonias en Ourense será a actriz sevillana Cristina Medina, coñecida popularmente polo seu papel de Nines na serie 'La que se avecina'.

Ata a cidade das Burgas tamén se desprazará un equipo de 16 actores e 10 técnicos que durante dúas horas e dez minutos ofrecerán unha "escenografía espectacular" e unha "maxia moi especial" entre o público e os actores, segundo explica a organización.

ESPECTÁCULO INTERACTIVO

Neste sentido, o actor Austin Guerreiro lembrou que 'The Hole' é un espectáculo "moi interactivo" no que "o máis bonito é a felicidade, enerxía e liberdade que sente o público" e que serve para que os espectadores "quítense tabús e prexuízos" e váianse ás súas casas "coa cabeza ben aberta".

O horario das representacións abrirase o xoves, 30 de marzo, cunha función ás 20,30 horas. O venres e o sábado haberá dúas funcións: ás 19,30 e ás 10,30 horas. O domingo será ás 18,00 horas.

O prezo das entradas variará entre os 21,75 e os 33 euros. Nas dúas primeiras funcións haberá un prezo reducido.

THE

HOLE Desde a súa estrea en setembro de 2011 o espectáculo suma máis dun millón de espectadores en España, onde percorreu máis de 70 cidades diferentes. Tamén visitou Italia, Alemaña, México e Arxentina e ten previsto volver a Francia.

O éxito desta proposta impulsou a aparición dunha segunda parte 'The Hole2', así como dunha precuela 'Hole 0', que actualmente se representa en Madrid, mentres que a compañía ultima o seu desembarco en Portugal, Reino Unido e Sudamérica.