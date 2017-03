Darío Campos agradece o traballo aos integrantes da Mesa de Turismo de Lugo e aposta pola cooperación

O Presidente da Deputación, Darío Campos, mantivo este martes un encontro cos máis de 40 participantes na Mesa de Turismo organizada pola institución provincial, a quen agradeceu o seu traballo e ante os que apostou pola cooperación entre administración e sector privado para converter á provincia nun "referente turístico".

Nota De Prensa, Foto E Corte. Máis De 25 Colectivos Participan Na Mesa De Turism | Fonte: Europa Press

Así, Campos destacou que o impulso do turismo é unha das "grandes apostas" do seu Goberno. "Cando entrei aquí hai ano e medio, considerei que un dos sectores que había que estimular e pór en valor era o turístico. E, entón, xurdiu a idea de elaborar un Plan Estratéxico de Turismo, no que actualmente estamos a traballar", resumiu.

O presidente destacou as grandes potencialidades da provincia, como o mar, a natureza ou a montaña, e apuntou cara ás pernoctaciones "baixas" como aspecto a mellorar.

A Mesa de Turismo de Lugo celebrou a terceira xornada de traballo do cinco que están previstas, coa participación de 200 institucións e colectivos de toda a provincia. Ao encontro acudiron 40 representantes de 25 entidades.

Logo da celebración desta mesa de traballo en Lugo, os seguintes encontros terán lugar en Pedrafita do Cebreiro, o día 16, e en Monforte de Lemos, o día 21. Ademais, xa se celebraron as mesas de traballo da Mariña e da Terra Chá.