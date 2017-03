Angrois.- Adif estuda o auto que cita ao seu exxefe de seguridade e reitera a súa disposición a colaborar coa Xustiza

O Administrador de Infraestruturas Ferroviarias (Adif) estuda o auto no que o xuíz que instrúe a causa polo accidente de Angrois cita en calidade de investigado ao que era director de seguridade na circulación de Adif no momento do sinistro, Andrés Cortabitarte, por supostos delitos de homicidio e lesións por imprudencia grave.

Trasladárono a Europa Press fontes de Adif, que reiteraron, ao tempo, o "respecto" do administrador ferroviario ás decisións xudiciais e que mantén "a súa plena disposición a colaborar coa Xustiza" no esclarecemento das circunstancias do accidente.

No auto en cuestión, dado a coñecer este luns, o titular do Xulgado de Instrución número 3 de Santiago, Andrés Lago Louro, determina que Cortabitarte "non cumpriu" o seu labor en relación coa elaboración da correspondente análise de riscos na liña de alta velocidade entre Ourense e Santiago.

Por iso, e ao non contar, en consecuencia, "que faga ou ordene medida algunha destinada a avaliar e xestionar devandito risco", xerou e tolerou unha situación de risco "que finalmente cristalizou" no descarrilamento, que "custou a vida e a saúde a múltiples usuarios" aquel día. En concreto, 80 persoas morreron e máis dun centenar resultaron feridas.

Cortabitarte está chamado a comparecer ante o xuíz o próximo 23 de marzo.