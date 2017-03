A Xunta impulsa o consumo responsable cunha nova materia de libre elección para o primeiro ciclo de ESO

O conselleiro de Economía, Francisco Conde, informou este martes que ou departamento que dirixe traballa coa Consellería de Educación para ofertar aos centros educativos unha nova materia de libre elección para o primeiro ciclo da ESO sobre a temática do 'Consumo Responsable", coa idea de que se poida comezar a implantar no próximo curso.

Ou Conselleiro De Economía, Emprego E Industria, Francisco Conde, Visitará As A | Fonte: Europa Press

Conde, que visitou as actividades que desenvolve a Escola Galega de Consumo con motivo do Día Mundial das persoas consumidoras e usuarias, destacou a importancia da formación neste campo para que a cidadanía sexa consciente dous seus dereitos e responsabilidades.

Durante 2016, a escola organizou máis de 300 actividades que chegaron a preto de 9.000 persoas. Con motivo do día mundial, este martes visitan o centro, dependente do Instituto Galego do Consumo, ou CPI Mestre Rodríguez Xixirei e ou CEIP Monte dos Postes de Santiago. Xunto coas actividades organizadas polo Laboratorio de Consumo de Galicia, preto de 700 mozos achegaranse ao consumo responsable ao longo desta semana.

Na súa visita, ou conselleiro sinalou que unha das súas metas para esta lexislatura é pór en marcha un novo Plan para a Protección das Persoas Consumidoras, que reforce o traballo que Consumo desenvolve. En 2016, ou IGCC tramitou preto de 17.200 reclamacións, abriu preto de 2.200 expedientes sancionadores, por un total de 20,9 millóns de euros, e emitiu máis de 3.100 laudos arbitrais.

O novo plan, entre outros aspectos, buscará mellorar a calidade do servizo aos consumidores galegos, modernizando a atención telefónica, dixitalizando e optimizando procesos, e pondo en marcha unha medida pioneira como a arbitraxe electrónica. O Plan tamén incluirá accións para incrementar a prevención de rochas para as persoas consumidoras, como o impulso de Códigos de Boas Prácticas sectoriais, ou campañas de control dous novos formatos de consumo que están a xurdir.