Unidos Podemos-En Comú-En Marea chamou a defender a estabilidade do emprego na estiba, pois é "defender a soberanía" do país que "o PP vai regalando a anaquiños", segundo indicou a portavoz do seu grupo parlamentario no Congreso, Irene Montero.

"O PP vai regalando o noso país a anaquiños aos fondos de investimento e aos grandes grupos financeiros. E fronte a iso defendemos a soberanía do noso país, que se constrúe con industria e a aposta dun sector estratéxico como o da estiba que, por certo, ten beneficios", indicou Montero.

Durante a rolda de prensa posterior á Xunta de Portavoces, a portavoz da formación dixo que "mesmo parte da patronal, a que non está financiada e que non é JP Morgan, está a mostrar os seus reservas ao decreto", pois, dixo, "excede e moito as peticións que fai a Unión Europea".

Neste sentido, pediu ao Goberno "que rectifique" e que alcance un acordo cos traballadores e parte desa patronal á que se referiu. "Aínda que non ten moita pinta", apostilou.

PRIVILEXIOS?

Montero criticou a aseveración do seu homólogo no PP, Rafael Hernando, que dixera que os estibadores eran "privilexiados". "Un traballador por cobrar un salario digno non é un traballador privilexiado, é un traballador con dereitos", respondeu.

"No noso país privilexiado é o que pode permitirse saltarse a lei, pagar campañas electorais con 700 billetes de 500 euros e dar adxudicacións a grandes empresas a cambio do 2%, o 3% ou do 4%", concluíu.