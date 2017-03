O alcalde de Vigo, Abel Caballero, recalcou este martes que a xestora do PSdeG ten "data de caducidade", pero declinou pronunciarse sobre o futuro deste órgano alegando que calquera cambio está en mans de Ferraz.

É a xestora federal do PSOE, insistiu ante as preguntas dos xornalistas, a que "ten que falar" e, nese sentido, aconsellou que as cuestións desta índole diríxanse ao seu presidente, Javier Fernández, con quen compartiu acto en Vigo.

"Hoxe está aquí Javier Fernández, pero está como presidente de Asturias e, igual que eu, non quererá mesturar as cousas", sinalou pouco antes de que, efectivamente, o asturiano eludise responder sobre a situación do partido.

O certo é que hai meses Caballero, quen considera que Pilar Cancela e o seu equipo non están lexitimados para dirixir o PSdeG tras o fracaso nas eleccións galegas, remitiu a Ferraz unha proposta de dirección provisional alternativa presidida por Carmela Silva.

A súa proposta, como lembrou el mesmo na xornada deste martes, non tivo eco en Madrid. "Iso foi hai moitos meses, non foi adiante, quedou no pasado, quedou na historia", resolveu o rexedor vigués.

NINGUNHA DECISIÓN

En paralelo, distintas fontes socialistas consultadas por Europa Press aseveraron que aínda non hai "ningunha decisión tomada" sobre unha modificación da composición da xestora do PSdeG, cuxo mandato expirou o pasado día 9.

Con todo, os cambios danse "case por seguros", ao obxecto de corrixir a deriva dun órgano provisional "en completa inacción".

As mesmas fontes sosteñen que ese "cambio total" que --auguran-- realizarase no equipo que dirixe de forma interina o PSdeG chegará en base a "acordos" en Galicia, pois no ánimo de Ferraz estaría non multiplicar as "leas" que xa existen na federación galega.