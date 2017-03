Mar destina 2,7 millóns para a mellora das condicións de traballo dos profesionais de buques pesqueiros

A Consellería do Mar destinará este ano 2,7 millóns de euros para a mellora das condicións de traballo dos profesionais que faenan en buques pesqueiros.

Así o adiantou este martes a directora xeral de Pesca, Mercedes Rodríguez, na inauguración do III Congreso da Federación de Servizos á Cidadanía de Comisións Obreiras.

Así, Mercedes Rodríguez trasladou que con esta partida subvencionaranse aquelas melloras en buques pesqueiros que incidan na seguridade, hixiene, saúde e en xeral nas condicións de traballo dos mariñeiros.

A directora xeral tamén apuntou que a Xunta traballa en distintas cuestións relacionada co ámbito da seguridade laboral. Neste sentido, lembrou o traballo que se está facendo para atopar unha normativa de seguridade a bordo que sexa adecuada á frota de baixura, sobre todo de face ao porte dos botiquines.

En relación a isto, a directora xeral lembrou que se constituíu un grupo de traballo en conxunto co sector co obxecto de adecuar as esixencias dos botiquines aos tempos de resposta derivados da distancia á costa.

A maiores, tamén trasladou que se segue traballando para mellorar a directiva comunitaria que regula a asistencia médica a bordo dos buques coa finalidade de simplificar as esixencias e adecualas ás circunstancias de proximidade, inmediata asistencia médica e limitación de espazo nos barcos.