Deteñen a dous homes que suman 43 antecedentes cando fuxían por un balcón tras roubar nun piso en obras en Vigo

Axentes do Corpo Nacional de Policía detiveron a dous homes con numerosos antecedentes policiais cando fuxían a través dun balcón tras cometer un roubo nunha vivenda en obras da Avenida de Castrelos, na cidade de Vigo.

Segundo informou a Policía Nacional, un cidadán informou ao 091 de que na Avenida de Castrelos vira a un individuo que se descolgaba desde un balcón mentres outro vixiaba na beirarrúa. Por iso, axentes trasladáronse ata o lugar nun vehículo camuflado, onde localizaron sentados nun banco a dous homes que coincidían coas características achegadas.

Os efectivos interrogaron a ambos os homes e solicitaron o apoio dunha segunda unidade, que comprobou que a vivenda na que se produciron os feitos estaba en obras e ninguén vivía nela, motivo polo que se puxeron en contacto cos propietarios.

Cando estes chegaron, abriron a porta e comprobouse que dentro do domicilio había un gran número de ferramentas e útiles dos operarios que reforman a vivenda. Ante iso, realizóuselle un cacheo a ambos os homes, que tiñan ocultos entre as súas roupas varios efectos utilizados para forzar accesos a vivendas, ademais doutros obxectos sobre os que non puideron determinar a súa procedencia.

Ante todo isto, os dous homes foron detidos e trasladados a comisaría, onde se comprobou que a un deles constábanlle sete antecedentes policiais, e 36 ao outro, sendo a maioría por leste mesmo tipo de feitos.

Posteriormente, ambos quedaron a disposición do Xulgado de Instrución número 2 de Vigo, en funcións de garda.