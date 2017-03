Delegados sindicais de Navantia concéntranse ante a SEPI e non logran entrevistarse coa súa presidenta

O presidente do comité de empresa de Navantia Ferrol, Javier Galán (CC.OO.), denunciou a decisión da dirección da empresa naval pública de "impedir ao catro presidentes dos comités de empresa doutros tantos centros de traballo --Ferrol, Cartagena e dous da Bahía de Cádiz-- participar nunha asemblea de traballadores" da sede central da compañía, situada en Madrid.

Esta decisión xerou momentos de tensión con efectivos da Policía Nacional despregados na zona, xa que a resposta dos delegados sindicais e dos seus compañeiros foi a de "mostrar o seu rexeitamento a que na súa propia casa, mostrando a acreditación e identificándose, non se lles permita a entrada", acción que sucedeu sobre as 9,45 horas deste martes.

Ditas manifestacións realizounas Galán desde Madrid, ante o edificio administrativo da Sociedade Estatal de Participacións Industriais (SEPI), propietario único da sociedade pública Navantia, e con cuxa presidenta, Pilar Platero, non lograron entrevistarse.

Alí permaneceron concentrados os delegados dos centros de traballo de todo o país, para mostrar o seu rexeitamento a que a empresa aínda non fixese efectiva a sentenza firme dunha das salas do social do Tribunal Supremo (TS), que invalidou o IV Convenio Colectivo e obriga á compañía pública a rexer as súas relacións laborais polo anterior convenio.

NOVO DESENCONTRO

Posteriormente, os delegados sindicais dirixíronse ás portas da SEPI. "De novo vemos como nos pechan as portas e impídennos presentar un documento no que solicitamos ser recibidos pola presidenta da SEPI, por Pilar Platero", remarcaron.

Galán asegurou que foi nese momento cando chegaron á zona "deputados e senadores de Ciudadanos, PSOE e Unidos Podemos". "Foron testemuñas de como unha sociedade pública impide que os traballadores podamos facer entrega dun documento en rexistro, e mesmo eles brindáronse a facer esta xestión, porque son representantes públicos e entenden que non se lles pode negar a entrada en SEPI", incidiu.

Segundo incidiu, momentos máis tarde puideron acceder dous representes dos traballadores ao interior do edificio, tras "unha pequena negociación e pedindo por cuarta vez unha entrevista con Platero que tampouco se puido dar".

DEMANDAS

O representante de CC.OO. asegurou, en declaracións a Europa Press, que no devandito documento rexistrado volvéuselle a trasladar que o Tribunal Supremo, nunha sentenza de novembro, "anulou o IV Convenio e que seguirnos a expensas do que determine a Dirección Xeral de Custos do Ministerio de Hacienda".

Tamén denunciou que "non é certo que todos os centros teñan carga de traballo, xa que tanto en Fene (A Coruña), como en San Fernando (Cádiz), están sen ningún tipo de actividade", ademais de incidir unha vez máis na petición de "cesamento fulminante do presidente de Navantia, José Manuel Revuelta, que é capaz de chamar ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado para impedir o libre acceso dos traballadores, que non somos xente perigosa, e que deberían de estar máis pendentes dos corruptos que hai neste país".

A concentración desenvolveuse de maneira máis pacífica desde o mediodía e ata as 17,00 horas, momento en que a deron por finalizada. De maneira paralela, os traballadores no estaleiro de Ferrol quedáronse encerrados ata esa mesma hora, tras finalizar a súa xornada de mañá, como mostra de solidariedade cos seus representantes en Madrid.