Beatriz Mato ratifica que optará a presidir o PP local da Coruña co obxectivo de recuperar a Alcaldía

A conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, confirmou que optará a presidir o PP local da Coruña para "construír" un proxecto que sexa alternativa de goberno á Marea Atlántica e co obxectivo de recuperar a Alcaldía desta cidade.

A Conselleira De Medio Ambiente E Ordenación Do Territorio, Beatriz Mato, Interv | Fonte: Europa Press

Nun acto na praza de España, xunto á portavoz municipal do PP, Rosa Gallego, Mato confirmou, tras expresar este martes que estaba a reflexionar "seriamente" sobre a posibilidade de ser candidata, que iniciará a recollida de avais necesarios para encabezar unha candidatura de face ao congreso local do partido, o próximo 21 de abril.

Mentres, preguntada se quere ser tamén a candidata nas eleccións municipais de 2019, dixo que primeiro o seu obxectivo é ser "presidenta" do PP coruñés. Tamén desvinculou o paso dado cunha posible petición do presidente do PPdeG, Alberto Núñez Feijóo.

"É unha decisión persoal", sentenciou. Mato confirmou, por outra banda, que a súa decisión de dar este paso non suporá a súa renuncia ao cargo como conselleira de Medio Ambiente. "Será un esforzo adicional ás responsabilidades que ostento", dixo.

"PARÁLISE" DA MAREA

Sobre a súa decisión, explicou que a súa intención é que A Coruña "volva ser un exemplo e un referente do norte do noso país" fronte á "parálise" do goberno da Marea Atlántica. Para iso, indicou que se presenta "con moitísima ilusión e ganas", pero tamén "con humildade".

"Este é un partido gañador e, aínda que a candidatura poida levar nun futuro o meu nome -apuntou en alusión ás municipais- sempre será un equipo e un proxecto, non unha persoa, o que estea detrás". "Agora o que toca é construír un equipo para ter unha alternativa real de goberno", recalcou.

Antes, Mato apelou, de cara á recollida de apoios entre a militancia, aos seus 23 anos como afiliada no PP, á súa traxectoria política e á súa experiencia. Xunto ao "sentimento de pertenza" ao proxecto desta formación, dixo que busca liderar o partido a nivel local ante a "calamitosa situación que está a vivir a cidade", engadiu sobre a xestión da Marea Atlántica.

LABOR DO PP NA OPOSICIÓN

Tamén indicou que se presenta para "sumar" porque o PP "é un partido de maiorías" e, para iso, instou a contar con todos os que teñan que achegar "en positivo". Mato reivindicou, ademais, o "excelente labor" como oposición no Concello da Coruña do grupo municipal liderado por Rosa Gallego.

"Nela aséntase esta alternativa de goberno que o PP vai ofrecer á maioría dos coruñeses", avanzou. Así, dixo que "fronte aos que tomaron a cidade como un tubo de ensaio do laboratorio mareante podemita, hai un grupo de xente normal que cren que se merece outro goberno". E, para iso, apelou a un PP capaz de "volver ilusionar".

Para iso, manifestou que a súa intención é expor aos coruñeses un partido "coas portas abertas e cos pés na rúa". Para facelo, asegurou que pedirá "a confianza" dos militantes do PP coruñés, aínda que sen descartar que outros poidan animarse "a dar o paso" de ser candidato do PP local.

No entanto, insistiu en que, á marxe dos candidatos que se presenten, "o máis importante" é que a formación popular salga "unida e preparada" do congreso de abril.