A conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, urxiu este martes ao goberno de Vigo a "non perder máis tempo" na tramitación dun novo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) e lembrou que "non hai atallos" no urbanismo.

Beatriz Mato, conselleira de Medio Ambiente | Fonte: Europa Press

En declaracións aos medios antes de participar nun almorzo informativo organizado polo Círculo de Empresarios de Galicia, a conselleira lembrou que transcorreron xa 16 meses desde a anulación da PXOM de Vigo por parte do Tribunal Supremo, un tempo no que se podería avanzar "moitísimo" nun novo plan.

"Non temos nin un só documento no que se informe do estado actual da redacción do Plan Xeral de Vigo", constatou Mato, quen lembrou que a ordenación urbanística da cidade é "competencia" do goberno local.

En todo caso, engadiu que a Xunta segue "coa man tendida" ao Concello olívico para axudarlle no seu obxectivo de elaborar unha novo PXOM, que é a "única solución definitiva" ao urbanismo vigués.

Nesa liña, lembrou que o goberno galego tomou medidas como a aprobación da lei de medidas provisionais de ordenación urbanística, que permite que determinadas zonas da cidade poidan seguir avanzando na súa ordenación. Esa medida súmase á aprobación, a principios do pasado ano, da lei de medidas en materia de proxectos públicos de urxencia ou excepcional interese.