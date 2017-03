Javier Escribano (PP) valora presentarse como candidato para presidir o PP local da Coruña

O exdiputado autonómico Javier Escribano non descartou a posibilidade de presentarse como candidato a presidir o PP local da Coruña, segundo manifestou a Europa Press no día no que a conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, ratificou que iniciará a recollida de avais para presentar a súa candidatura.

Javier Escribano | Fonte: Europa Press

En concreto, indicou que, unha vez que se fixo público este luns a data do congreso local do PP da Coruña, o 21 de abril, "numerosos militantes e compañeiros" animáronlle, expuxo sobre a posibilidade de presentarse como candidato.

Sobre o seu proxecto en caso de facelo, indicou que ten as súas "ideas" e que, para iso, antes, o seu obxectivo é ver se ten os apoios necesarios para presentarse. No entanto, engadiu que o feito de que haxa máis dun candidato "sempre é bo". "Para achegar ideas e debater, algo que militantes como eu queremos", sentenciou.

En febreiro do ano pasado, Escribano retirouse da carreira por liderar o PP provincial da Coruña, cargo para o que, finalmente, foi elixido o único candidato, Diego Calvo. A pesar da súa retirada, Escribano defendeu entón que sentía "o vencedor moral do congreso".