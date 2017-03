A Cooperativa de Armadores de Pesca do Porto de Vigo (ARVI) presentaron no Fórum Gastronómico da Coruña, que se clausura este martes, aos "grandes descoñecidos" de especies pesqueiras no mercado español. Ademais, presentouse o festival 'Vigo Seafest', un evento que pretende promocionar os produtos pesqueiros nun ambiente festivo.

En declaracións a Europa Press, o presidente da Asociación de Armadores, Javier Touza, manifestou que, no marco do Fórum Gastronómico, fixáronse reunións de traballo "para unha participación máis activa no futuro". En concreto, indicou que o obxectivo é ter unha participación "máis relevante".

En canto á xornada deste martes, explicou que se presentou o festival 'Vigo Seafest', que se celebrará do 7 ao 9 de xullo e que incluirá unha programación que abordará desde a industria pesqueira ata a gastronomía, a música ou os deportes vinculados co mar.

POSIBILIDADES CULINARIAS

No acto, que se celebrou na caseta da Consellería do Mar, presentouse tamén a campaña da Asociación de Armadores de Vigo 'Grandes Descoñecidos', que ten como finalidade dar a coñecer as posibilidades culinarias de especies actualmente descartadas ou de baixo valor comercial.

Respecto diso, Javier Touza indicou que, con iniciativas deste tipo, buscan pór nun lugar "destacado" a produtos pesqueiros que son "grandes descoñecidos en España, aínda que non noutros países". Como exemplos, citou "a langostiña" ou o "pepino de mar".