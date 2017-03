Rescatan a oito tripulantes do pesqueiro 'O Busi', incendiado 12 millas ao noroeste de Cedeira (A Coruña)

Os centros de Salvamento Marítimo da Coruña e Fisterra, dependentes do Ministerio de Fomento, coordinaron na tarde deste martes o rescate do oito tripulantes do pesqueiro 'O Busi', incendiado a 12 millas ao noroeste de Cedeira (A Coruña).

Foi o propio pesqueiro o que alertou a Salvamento Marítimo ás 17,55 horas, cando comunicou que tiña un incendio na sala de máquinas.

Á zona dirixiuse o helicóptero de Salvamento Marítimo Helimer 215 que se atopaba realizando un exercicio nas proximidades da Coruña.

RESCATE

Ás 18,19 horas o Helimer 215 avistou ao oito tripulantes nunha balsa salvavidas e procedeu a rescatalos. Así mesmo, comunicou que o pesqueiro se achaba en chamas.

A embarcación Salvamar Shaula tamén se mobilizou pero non foi necesaria a súa intervención para rescatar aos náufragos. A súa función agora é comprobar o estado do pesqueiro incendiado.