O conselleiro maior de Contas, José Antonio Redondo, non cre necesario por agora máis persoal para este organismo a pesar das novas tarefas asignadas que deberá desempeñar de loita contra a corrupción no sector público, pois é partidario de "reordenar" os 93 traballadores cos que conta, no canto de pedir máis medios.

Comisión do Consello de Contas | Fonte: Europa Press

"Cando eu necesite máis recursos virei aquí a pedilos (...) antes de pedir temos que ordenar", deixou claro. Neste sentido, Redondo apuntou que "o máis fácil era pedir 20 traballadores máis", pero considera suficiente polo momento o persoal existente ante a creación da área de loita contra a corrupción, no marco da nova lei deste organismo.

Así o expuxo na súa comparecencia en comisión parlamentaria despois de que todos os grupos da oposición coincidisen na demanda de dotar de máis medios e persoal a Contas de cara ás súas novas funcións.

Nesta tarde de martes, Redondo interveu na comisión de relación co Consello de Contas para dar conta do plan de traballo deste ano da institución. Asegura que ten "moitas expectativas" no tocante á nova área anticorrupción, sobre o cal se mostra "moi optimista". Así mesmo, deu conta de informes como o da Conta Xeral de 2014, xa coñecidos desde xullo do ano pasado.

Agora os grupos terán tres días hábiles ata o venres, 17 de marzo, para facer achegas ao plan de traballo e propostas de resolución aos informes de fiscalización.

Unha das cuestións que esgrimiu a oposición na reclamación de maiores medios é a dilación que se produce entre o exercicio analizado e a presentación do informe correspondente. Sobre este extremo, o conselleiro maior de Contas mostrou a súa "intención" de acurtar este período para pechar informes "sen desfasamento" significativo.

PLAN DE TRABALLO 2017

O plan de traballo deste 2017 inclúe, entre outras novidades respecto doutros anos, un informe de fiscalización do contrato de concesión do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, aínda que a súa data prevista de aprobación non é ata 2018.

Ademais, tal e como se acordou polos grupos en pasados meses no Parlamento, haberá fiscalización do concerto co Hospital Povisa, informes sobre o endebedamento das entidades locais de Galicia, así como acerca da situación financeira das entidades instrumentais autonómicas.

Respecto á área de corrupción, os traballos pasarán, entre outros, pola avaliación de: sistemas de control en municipios de entre 10.000 e 20.000 habitantes, riscos en sociedades mercantís do sector público, control de entidades dependentes do Sergas e verificación de axudas europeas.

De tal forma, centrarase na revisión de prácticas que poidan propiciar a fraude e a corrupción, coa elaboración dun código ético, unido a manuais e guías de fiscalización.

Redondo garante que se traballará en comunicación coa Fiscalía Superior de Galicia. Tamén informou de que nos dous últimos anos recibíronse 34 denuncias relacionadas coa corrupción no Consello de Contas, das cales 10 tomáronse en consideración, e tres sometéronse a revisión polo Tribunal de Contas.

A continuación, indicou que a recente aprobación do regulamento que configurará a área de loita contra contra a corrupción permitirá que "se entrará noutro marco diferente".

CRÍTICAS DA OPOSICIÓN

Pola súa banda, os grupos da oposición realizaron diversas peticións e demandas para mellorar o funcionamento do Consello de Contas.

No informe da Conta Xeral de 2014, coñecido desde xullo de 2016, o órgano fiscalizador detectaba "deficiencias" nas contas da Xunta como que pospón gastos entre anos, á vez que advertía dunha forma de orzar á baixa "escasamente realista" para logo usar de forma "excesiva" o fondo de imprevistos sen xustificación.

A oposición criticou cuestións como que organismos sigan sen render contas, é o caso das fundacións para a investigación vinculadas aos centros hospitalarios do Sergas, segundo lembrou Noa Presas (BNG).

Tamén Antón Sánchez (En Marea) pediu arroxar luz sobre os máis de 1.300 millóns de actividade contractual do Sergas con grandes empresas entre 2012 e 2014, mentres Juan Díaz Villoslada (PSdeG) tachou de "bluff" a "propaganda" da Xunta sobre a racionalización de entes instrumentais.

Cristina Romeu (PPdeG) agradeceu o traballo do Consello de Contas, á vez que puxo en foco sobre que en liñas xerais o órgano fiscalizador apoia a Conta Xeral de 2014, aínda que hai cousas que mellorar.