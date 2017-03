Ferida unha muller en Trabada (Lugo) ao ser atacada por un carneiro

O Centro de Atención a Emerxencias do 112 Galicia informou dun accidente laboral nunha granxa carnicería de Trabada (Lugo), onde unha traballadora resultou ferida este martes ao ser atacada por carneiro.

As instalacións nas que se produciron os feitos sitúanse en San Martiño, na parroquia da Ría de Abres. Un particular contactou co 112 Galicia ás 18,10 horas para explicar a situación.

O persoal da central de emerxencias do 112 alertou a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 e á Garda Civil.