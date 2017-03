Solicitan nos xulgados de Ferrol a paralización de todas as execucións hipotecarias por cláusulas de vencemento

O portavoz de Stop Desafiuzamentos da Rede de Apoio Mutuo de Ferrolterra e da Plataforma de Afectados pola Hipoteca (PAH) de Ferrol e Comarca, Ignacio Martínez, rexistrou na sede dos xulgados de Ferrol unha petición para que "se paralicen todos os procedementos relacionados con execucións hipotecarias derivadas da cláusula de vencemento anticipado". Alega que esta condición "foi declarada abusiva".

Devandito escrito foi dirixido "ao xuíz decano e ao servizo de comunicacións de actos de notificacións e execucións solicitando no mesmo que se paralicen todas as execucións hipotecarias e desafiuzamentos ata que o Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TJUE) pronúnciese sobre a cláusula de vencemento anticipado".

Segundo Martínez, "un 99,9 % das hipotecas da comarca de Ferrolterra está afectadas pola cláusula de vencemento anticipado, un sistema hipotecario inxusto, abusivo e ilegal" e que, segundo este representante de ambas as plataformas, "acaba de sufrir un gran revés, tras o últimas oito sentencias do tribunal europeo".

Non en balde, remarcou que "moitas audiencias están a suspender de maneira cautelar as execucións hipotecarias". "Algo que no noso caso tamén queremos que ocorra cos xulgados de instrución", apostilou.

VERSIÓNS CONTRARIAS

Ignacio Martínez trasladou que a tese defendida desde o TJUE "vai en contradición co defendido pola xustiza española", ao mesmo tempo que incidiu en que "os xuíces non teñen ningunha norma que lles impida revisar de oficio as cláusulas abusivas, porque en realidade están obrigados a iso".

O representante de Stop Desafiuzamentos da Rede de Apoio Mutuo de Ferrolterra e da Plataforma de Afectados pola Hipoteca (PAH) de Ferrol e Comarca tamén trasladou que esta resolución "busca pór fin a unha inxustiza". "Como que se non podías pagar unha soa cota, podíase producir xa a execución hipotecaria, quedándoche sen vivenda e cunha débeda para sempre", exemplificou.

Ignacio Martínez tamén denunciou que "o Goberno do Estado realizou recentemente unha modificación da Lei hipotecaría e coa colaboración do Tribual Supremo (TS) recomendoulles e obrigado aos xuíces a non investigar as cláusulas abusivas e emprazábanos a que só se dedicasen a dirimir a se se cumpría ou non o contrato".

Minutos antes de presentar devandito escrito, levouse a cabo unha concentración ás portas da sede xudicial ferrolá, que estivo secundada por unha ducia de persoas.