Angrois.- O Grupo Socialista reprende de novo a Odón Elorza por expor máis preguntas tras a imputación de ADIF

A dirección do Grupo Socialista no Congreso volveu a reprender ao deputado por Guipúzcoa Odón Elorza por propor novas iniciativas sobre o accidente ferroviario de Angrois. O portavoz socialista de Fomento, César Ramos, acusoulle de "falta de compañeirismo" e recriminoulle que insista no empeño presentando a cuestión como un pulso entre deputados "viláns" e "heroes".

A nova lea tivo lugar na reunión, a porta pechada, que celebran habitualmente os martes os parlamentarios do Grupo Socialista, segundo confirmaron a Europa Press varios dos presentes.

Xusto unha semana antes, no mesmo foro, o exalcalde donostiarra pedira explicacións á dirección do grupo polo "bloqueo" de sete iniciativas coas que pretendía esixir ao Goberno que reabra a comisión técnica sobre o sinistro ocorrido en xullo de 2013, no que houbo 80 falecidos e 152 feridos.

DE PRESENTARSE, QUE O FAGAN OS GALEGOS

Entón, o portavoz socialista de Fomento, o cacereño César Ramos, xustificou o 'veto' en que o criterio para a presentación de propostas é territorial e que, como deputado por Guipúzcoa, non lle correspondía tomar a iniciativa nun asunto que afecta a Galicia.

Con todo, o socialista vasco expuxo o rexistro doutras dúas preguntas tras coñecerse que o xuíz que instrúe a causa polo accidente do Alvia citou en calidade de investigado ao que era director de seguridade na circulación de Adif no momento do sinistro, Andrés Cortabitarte, por supostos delitos de homicidio e lesións por imprudencia grave.

E de novo a dirección do Grupo Socialista botou por terra a pretensión de Elorza de levar ao Congreso o debate sobre o citado sinistro ferroviario, con parecidos argumentos aos esgrimidos unha semana atrás.

Esta vez foi o secretario xeral do Grupo Socialista, o malagueño Miguel Ángel Heredia, quen apuntou que se os deputados galegos non vían procedente preguntar polo accidente de Angrois, non tiña lóxica que o fixese un deputado doutra circunscrición.

HEROES CONTRA VILÁNS?

O portavoz de Fomento, que hai unha semana avisou a Elorza do risco de usar este tema para un "debate político" que pode "levar á demagoxia", reprochou a Elorza a súa "falta de compañeirismo" e reprochoulle que, ao non asumir o criterio da dirección, parece trasladar á opinión pública a existencia dun pulso entre deputados "viláns" e deputados "heroes".

Elorza segue sen compartir as explicacións ofrecidas pola dirección porque entende que os deputados deberían ter a autonomía suficiente para expor as cuestións que consideren pertinentes, con independencia de que afecten a unha comunidade autónoma ou outra, e non descarta levar máis iniciativas neste sentido a próximas reunións.

En todo caso, deixou claro que as súas iniciativas non pretenden crear unha comisión de investigación parlamentaria, senón reabrir a comisión técnica para reiniciar a investigación oficial, "con garantías plenas de independencia", sobre as causas do grave accidente do tren Alvia.

En concreto, citaba o informe da 'Axencia Ferroviaria Europea', que sostén que aquel accidente non foi investigado "de forma independente" pola Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) do Ministerio, e mesmo abre a porta a reiniciar a investigación; e mencionaba tamén a resolución do pasado xaneiro da Comisión de Peticións do Parlamento Europeo, que, tras escoitar a unha representación das vítimas, pediu a España unha nova investigación independente sobre o accidente de Angrois.