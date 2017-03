Por que Feijóo non se reúne co novo presidente da CEG?

“A reforma -laboral- do Goberno de Mariano Rajoy é un fracaso pola elevadísima precariedade”, dicía o presidente da Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Antón Arias, nunha recente entrevista. Un severo toque de atención a política laboral do presidente español e do Partido Popular que non gustou entre o sector crítico da súa organización, nin tampouco na Xunta.

Antón Arias, presidente da CEG, e Jorge Cebreiros, da CEP | Fonte: ep

Segundo as fontes consultadas, estas declaracións de Arias serviron para que algún dirixente do sector crítico fixera chegar “certos recados” ao Goberno galego para evitar “dar balóns de osíxeno” a quen critica as súas políticas. Un recado que foi ben recollido. Ata o momento nin Arias, nin Feijóo se teñen reunido desde a elección do primeiro, nin tampouco hai previsto ningún encontro no futuro próximo.

A Confederación de Empresarios de Ourense e de Pontevedra aproveitou as súas palabras para cargar contra o presidente da CEG en sendos comunicados e desmarcase das súas críticas á reforma laboral e á calidade do emprego que está a xerar. Unha oposición que facían pública logo de que a CEG emitira tamén un comunicado no que lamentaba o escaso crecemento dos salarios e a temporalidade do emprego.

“En ningún momento dentro dun comité executivo, xunta directiva ou asemblea da CEG se chegou nin sequera a debater esta cuestión polo que consideramos que esta opinión non é froito dun debate, reflexión e dun consenso dentro da organización e dos seus integrantes, senón que, en todo caso, será unha opinión meramente persoal e particular do presidente da CEG”, apuntaba a patronal dirixida polo ourensán José Manuel Pérez Canal.

Arias insiste na "precarización" da sociedade

Non tardou en dar a súa opinión Arias que acusou a CEO e a CEP de “utilizar de forma torticeira" as súas valoracións críticas cara á reforma laboral. E volveu a insistir en que, ao seu xuízo, é "de lóxica" que "a sociedade española non pode manter unha situación que xera desigualdades" e tampouco pode "estar contenta cun modelo de precarización". Ademais, quixo deixar claro que un "tema compartido" e un pensamento "maioritario" na CEG.

“Está claro que houbo quen utilizou as súas declaracións para tentar cizañar e tentar crear un novo problema político coa Xunta”, sinalan as fontes consultadas. Tamén embran que, durante a crise na CEP –que levou á impugnación dunhas eleccións-- “tamén estivo a man negra da Xunta” e apuntan directamente “ao entorno de Alfonso Rueda”, que tería apoiado a Cebreiros.

Por iso, apuntan que, precisamente, desde o Goberno galego se utiliza a crise interna da organización para evitar ter encontros oficiais ata que “non se resolva” a súa situación.