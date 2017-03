AMP.- Falece unha muller de 71 anos atropelada no límite de Barbadás e Ourense

Unha muller faleceu este martes pola tarde ao ser atropelada no límite dos municipios ourensáns de Barbadás e Ourense, segundo os datos facilitados polo 112 Galicia a Europa Press.

Os feitos tiveron lugar sobre as 15,50 horas deste martes na saída do túnel Marcelo Macías dirección N-540, no límite de Barbadás e Ourense.

Foron mobilizados a Policía Local de Ourense, Garda Civil de Tráfico, Protección Civil de Ourense e de Barbadás, 061 e Bombeiros de Ourense, segundo indicou o 112 Galicia.

Ao lugar acudiu unha ambulancia que, segundo concretou o 112 Galicia, tamén prestou asistencia ao marido da muller falecida no atropelo.

Segundo informou o 061, a muller falecida no punto (C.L.R.) ten 71 anos. Foron dados de alta no lugar, así mesmo, dous homes de 40 e 45 anos (E.B.G. e A.L.L.).