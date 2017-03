O secretario nacional da CIG-Ensino, Anxo Louzao, participou este martes na subcomisión do Congreso dos Deputados para a elaboración do pacto educativo, na que criticou que a Lomce sexa "o punto de partida" en lugar de exercer unha reforma "radical" do sistema.

"Os límites están fixados de antemán e non teñen en conta o actual contexto educativo, produto dos recortes permanentes e da imposición da Lomce", trasladou Louzao durante a súa comparecencia.

Alí, pediu "unha transformación radical do sistema educativo" que alcance ata a Constitución, para permitir así a "supresión dos concertos educativos" e o fin da "confesionalidad" do ensino.

Así mesmo, sinalou que esta reforma debe partir da derrogación da Lomce e da normativa que aplicou os recortes no sistema público de educación, como o decreto de medidas urxentes de racionalización ou de medidas de estabilidade orzamentaria, para "abrir un debate" cunha participación ampla.

Louzao apostou, ademais, por un sistema educativo propio para as nacionalidades históricas e "unha Lei Galega de Educación", criticando entre outros puntos a situación de "desamparo" do idioma e do ensino público galega, defendendo así mesmo a redución de alumnos por aula ou a dotación de profesorado suficiente para garantir a atención á diversidade.