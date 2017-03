Pedro Sánchez leva a Pontecaldelas (Pontevedra) e Ourense o proxecto co que concorrerá ás primarias do PSOE

O ex secretario xeral do PSOE Pedro Sánchez viaxará este mércores a Galicia para presentar 'Somos Socialistas', o proxecto co que concorrerá ás primarias.

Ás 13,00 horas desembarcará no aeroporto vigués de Peinador, onde o recollerá o alcalde de Pontecaldelas (Pontevedra), Andrés Díaz, para levarlle a coñecer o seu municipio.

Sobre as 13,45 horas terá lugar a recepción oficial no consistorio, ao que seguirá un paseo polo centro da localidade e unha comida con militantes e simpatizantes de toda a comarca.

Será, xa que logo, o primeiro concello galego que visita Pedro Sánchez desde que o pasado 28 de xaneiro anunciase en Sevilla a súa intención de presentarse ás primarias do PSOE, previstas para maio.

VISITA OURENSE

O seu periplo por terras galegas continuará en Ourense, ás 20,00 horas no edificio politécnico do campus universitario da cidade das Burgas.

Precisamente na capital ourensana ten Sánchez a unha das súas principais valedoras en Galicia para recuperar o liderado do partido, a deputada no Congreso Rocío de Frutos.

Foi unha dos 15 parlamentarios socialistas que mantiveron o 'non' á investidura de Mariano Rajoy, a única entre os seis representantes do PSOE por Galicia na Cámara baixa.