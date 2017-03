Tres galegos para un Mundial

A canguesa Solange Pereira e os lucenses Miguel González e Adrián Ben foron seleccionados pola RFEA e formarán parte do equipo español que participará o vindeiro 26 de marzo no Mundial de cros en Kampala (Uganda). En total, Ramón Cid, director técnico da Federación Española, seleccionou 24 atletas, 12 homes e 12 mulleres, para a cita, entre os que se atopan tres galegos.

Solange Pereira, tras acadar en Valencia a mínima para os Europeos de Belgrado. | Fonte: @Soli_Pereira

Tras seren primeiro e segundo no Nacional júnior de cros disputado o pasado domingo en Xixón, Ramón Cid confirmou a presenza do lucense Miguel González (19-febreiro-1998, Lucus Caixa Rural Galega) e do viveirense Adrián Ben (4-xuño-1998, FC Barcelona) en categoría júnior. Ademáis dos lucenses, forman parte do equipo masculino Mario García, Said Mechaal e Ouassim Oumaiz. A proba júnior serán 8 quilómetros, polos 10 da categoría absoluta.

Nesta 42ª edición da grande cita mundial do cros, introdúcese a carreira mixta de remudas, consistente nunha proba de 8 quilómetros que completan catro atletas (dous homes e dúas mulleres) e na que tamén haberá presenza galega, xa que a canguesa Solange Pereira (12-decembro-1989, Valencia Esports) participará nesta modalidade como unha merecida recompensa á tempada invernal desenvolvida. Xunto á canguesa Soli Pereira, participarán Blanca Fernández, Jesús Ramos e Marc Alcalá.

Cada país pode presentar un máximo de seis atletas por categoría, dos que puntúan para o equipo os catro mellores. O Mundial outorga títulos individuais e por equipos. España presenta cinco atletas en cada unha das categorías.