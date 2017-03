Inditex gañou un 10% máis en 2016, ata 3.157 millóns, e elevará o dividendo un 13,3%

Inditex rexistrou un beneficio neto de 3.157 millóns de euros no seu ano fiscal 2016-2017 (do 1 de febreiro de 2016 ao 31 de xaneiro de 2017), o que supón un incremento do 10% respecto ao exercicio anterior, informou este mércores a compañía galega, que por primeira vez supera a barreira dos 3.000 millóns de euros de ganancias.

Zara (Inditex) de Amberes | Fonte: Europa Press

As vendas do grupo situáronse en 23.311 millóns de euros, un 12% máis, con crecementos en todas as áreas xeográficas nas que o grupo ten actividade, mentres que o resultado bruto de explotación (Ebitda) situouse en 5.083 millóns de euros, un 8% máis.

As vendas a tendas comparables creceron un 10%, sobre o crecemento do 8,5% do exercicio anterior, con crecementos positivos en todas as áreas xeográficas e en todas as cadeas.

O presidente de Inditex, Pablo Isla, destacou a importancia de conseguir este resultado coa esixente perspectiva dos anos anteriores e manifestou que este éxito é a consecuencia directa do "compromiso e do espírito de superación de todas as persoas que integran o Grupo, da súa dedicación á empresa, paixón pola moda e esforzo responsable".

Isla subliñou tamén neste sentido os investimentos realizados en áreas clave, "coa vista sempre posta no medio e longo prazo, o que supón aspirar a conseguir a empresa máis sólida e sustentable desde os puntos de vista económico, social e ambiental".

Durante o exercicio, Inditex xerou 9.596 novos empregos en todo o mundo, polo que o seu persoal pasou de 152.854 a 162.450 persoas.

Deste total de postos de traballo, 2.480 xeráronse en España, relacionados moi especialmente coa constitución de equipos cualificados específicos nas áreas centrais de deseño, creatividade, enxeñaría, equipos comerciais ou loxística, como consecuencia da expansión da compañía.

O persoal en España alcanzou así este ano as 48.589 persoas, tras xerar preto de 9.500 postos de traballo no últimos cinco anos.

Vinculado para o efecto sede en España, a compañía destacou tamén o crecemento dun numeroso grupo de empresas auxiliares en España que acompañou a Inditex practicamente desde as súas orixes.

Concretamente no pasado exercicio 2016 ao redor de 7.500 provedores da compañía facturaron a Inditex 4.629 millóns de euros -500 millóns máis que no exercicio anterior- cun impacto na xeración de emprego de máis de 50.000 postos de traballo indirectos a tempo completo.

O perfil destes provedores é fundamentalmente téxtil, pero inclúe de forma moi importante tamén outros sectores como os da arquitectura, o deseño, a construción, a seguridade, a electrónica, ou os servizos.

Desde 2012, Inditex incrementou un 8,8% o número destes provedores en España e a súa facturación á compañía elevouse máis dun 34% no últimos cinco anos, período no que facturaron a Inditex máis de 20.000 millóns de euros.

ACHEGA O 2% DO TOTAL DO IMPOSTO DE SOCIEDADES EN ESPAÑA

No relativo á contribución fiscal da compañía, se se suman os impostos directos soportados por Inditex e os impostos indirectos recadados, a contribución total do grupo superou os 5.600 millóns de euros no ano 2016 en todo o mundo.

Durante o exercicio 2016 as sociedades do grupo desembolsaron 2.515 millóns de euros en impostos directos a nivel global.

En España, a contribución total de Inditex alcanzou os 1.616 millóns de euros no ano 2016, sumando impostos directos e impostos indirectos recadados.

A taxa efectiva do imposto de sociedades foi do 24,7%, practicamente similar á nominal do ano.

Durante o últimos cinco anos, a taxa efectiva media en España superou o 26,38% cunha achega total de máis de 2.000 millóns de euros, cantidade que supón máis do 2% do total recadado polo Estado por este concepto no conxunto da economía española.

7.292 TENDAS EN 93 MERCADOS

A compañía continuou estendendo a presenza internacional do seu modelo integrado de tendas físicas e 'en liña' durante o exercicio 2016, con 279 aperturas netas en 56 mercados, ata pechar con 7.292 tendas en 93 mercados do cinco continentes.

A presenza comercial do grupo aumentou en todas as áreas xeográficas nas que está presente. Europa suma 102 novas tendas, 116 en Asia-Resto do Mundo, e 61 en América.

Destaca, neste sentido, a entrada de Inditex en cinco novos mercados (Nova Zelandia, Vietnam, Paraguai, Aruba e Nicaragua) e o lanzamento ou ampliación da plataforma en liña do Grupo nun total de 20 mercados -12 deles novos-, como Turquía, Bulgaria, Croacia, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Finlandia, Letonia, Lituania ou Malta.

Na actualidade, Inditex dispón de plataforma de venda 'en liña' nun total de 43 países, tras o lanzamento da tenda 'en liña' de Zara en Singapura e Malaisia o pasado 1 de marzo.

1.500 MILLÓNS DE INVERSION EN 2017

As vendas en tenda a tipo de cambio constante axustadas polo efecto calendario debido ao ano bisiesto creceron un 13% entre o 1 de febreiro e o 12 de marzo de 2017.

A compañía ten prevista este ano un investimento de 1.500 millóns de euros para proseguir co seu ritmo de investimentos enfocados no seu crecemento sustentable, tanto en avances tecnolóxicos e I+D orientado ao cliente, como na ampliación do número de tendas eco-eficientes, a modernización loxística ou o impulso ao programa de recollida e reciclaxe de pezas, entre outros aspectos clave.

En 2017 está previsto que o grupo siga avanzando na expansión internacional do seu modelo integrado de negocio.

Así, prevé un ritmo de aperturas netas similar ao dos últimos anos, dentro da súa estratexia de apertura de tendas significativas nos principais emprazamentos comerciais do mundo, así como a absorción de unidades máis pequenas en tendas próximas.

Neste sentido, preto do 70% das aperturas previstas para 2017 xa foron aseguradas contractualmente.

A plataforma 'en liña' do grupo proseguirá igualmente coa súa expansión. Nas próximas semanas está prevista a chegada da tenda 'en liña' de Zara a Tailandia e Vietnam e na segunda parte do exercicio prevese o seu lanzamento en India.