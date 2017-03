Amancio Ortega recibirá este ano 1.256 millóns en dividendos de Inditex

O fundador e primeiro accionista de Inditex Amancio Ortega, ingresará este ano 1.256 millóns de euros en concepto de dividendos da compañía, fronte aos 1.108 millóns de euros que percibiu por leste mesmo concepto o ano pasado.

O consello de administración de Inditex proporá á xunta xeral --que se celebrará o próximo mes de xullo-- o pago dun dividendo de 0,68 euros por acción, un 13,3% superior ao do ano anterior.

Desta cantidade, pagaranse 0,34 euros por acción o 2 de maio de 2017 en concepto de dividendo a conta, mentres que o 2 de novembro de 2017 repartiranse outros 0,34 euros por acción en concepto tanto de dividendo complementario como de dividendo extraordinario.

Ortega é o primeiro accionista do xigante téxtil, cunha participación do 59,294%, equivalente a un paquete de 1.848 millóns de accións.

Pola súa banda, a súa filla Sandra Ortega, que posúe o 5,053% da firma galega, cobrará este ano máis de 107 millóns en dividendos de Inditex.

Doutra banda, a compañía distribuirá con cargo a 2016 máis de 535 millóns de euros entre todos os traballadores que integran o grupo, que se sumarán aos seus respectivos salarios.

Dentro desta cantidade, 493 millóns de euros repártense entre todo o persoal en concepto de curmás e retribución variable.

Estas cantidades distribúense mensualmente vinculadas a comisións de vendas en tenda, complementos e incentivos, conceptos ligados todos eles a obxectivos concretos.

A iso sumarase a repartición no próximo mes de abril de 42 millóns de euros como segunda parte do plan extraordinario de participación directa dos empregados no crecemento dos beneficios.

Este plan reparte o 10% do incremento do beneficio neto, polo que este ano a cantidade a distribuír sería de 28 millóns de euros, que o grupo vai incrementar ademais noutros 14 millóns ata os 42 millóns de euros.

Esta remuneración vaise a distribuír entre os aproximadamente 84.000 persoas que teñan máis de dous anos de antigüidade na empresa o día 31 de marzo de 2017.

Tras o pago do segundo tramo deste plan no próximo mes de abril, a compañía repartiría entre o seu persoal 79,4 millóns de euros como resultado do plan extraordinario 2015/16 de participación en beneficios.

Neste sentido, o grupo anunciou un novo plan de participación dos empregados no crecemento dos beneficios da empresa para o período 2017-2018, de características similares ao anterior.

Durante o exercicio, Inditex xerou 9.596 novos empregos en todo o mundo, polo que o seu persoal pasou de 152.854 a 162.450 persoas.

Deste total de postos de traballo, 2.480 creáronse en España, relacionados moi especialmente coa constitución de equipos cualificados específicos nas áreas centrais de deseño, creatividade, enxeñaría, equipos comerciais ou loxística, como consecuencia da expansión da compañía.