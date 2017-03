A Xunta convoca máis de 500 prazas para obter o certificado galego de competencias dixitais en ofimática

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) convocou máis de 500 prazas para obter o Certificado Galego en Competencias Dixitais en Ofimática (CODIX), segundo publica este mércores o Diario Oficial de Galicia.

Esta convocatoria está aberta a toda a cidadanía en xeral que, pola súa experiencia ou pola formación adquirida por diferentes medios, posúa os coñecementos necesarios no manexo das aplicacións informáticas que compoñen o módulo formativo de 'Ofimática' baixo o paquete de Libre Office

O DOG publica as datas das probas, que se celebrarán os días 26, 27 e 28 de abril, en diversas quendas de mañá e tarde, en 34 localidades con aula CeMIT, sumando un total de 546 prazas dispoñibles.

A inscrición poderá realizarse a través de Internet desde o día seguinte da publicación desta convocatoria e o único requisito será ser usuario da rede CeMIT.

Entre as persoas inscritas realizarase un sorteo alfabético para establecer a orde de prelación para poder efectuar a matrícula para as probas en cada quenda, no caso de que existan mais solicitantes que prazas convocadas nas diferentes aulas que realizarán os exames presenciais.

PROBAS

Para obter o CODIX é preciso superar un exame de 50 preguntas tipo test referido aos contidos do Plan Formativo Ofimático de Galicia, composto polo cinco unidades nas que se estrutura o módulo formativo: sistema operativo, aplicacións informáticas de bases de datos relacionais, aplicacións informáticas para presentacións, aplicacións de tratamento de textos e aplicacións informáticas de follas de cálculo.

Esta convocatoria forma parte do Plan de Formación da rede CeMIT para este ano 2017, que terá a súa continuación no segundo semestre cun novo curso de teleformación tutorizada previsto para o mes de setembro, e con novos exames presenciais en outubro, ata chegar a un número superior ás 1.400 prazas.