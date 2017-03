Detidas tres persoas por unha oferta laboral fraudulenta cunha vintena de vítimas en Galicia e Asturias

A Guardia Civil detivo ao tres presuntos autores dun delito continuado de estafa que ofrecían falsos postos de traballo en España e o estranxeiro a cambio do pago de cantidades de diñeiro que oscilaban entre os 140 e os 500 euros. Hai ata a data unha vintena de afectados en Galicia e Asturias.

As investigacións levadas a cabo por efectivos do Posto Principal da Guardia Civil de Baiona-Nigrán (Pontevedra) iniciáronse o pasado mes de febreiro cando un veciño de Nigrán denunciou ser vítima dunha estafa por parte dunha persoa que lle ofreceu un posto de traballo en Barcelona, segundo informou o Instituto Armado.

O denunciante, que estaba inscrito nunha páxina web de anuncios en Internet para buscar un emprego, recibiu unha chamada dunha persoa que lle ofrecía traballo como albanel nunha cidade de España. A cambio pedíalle 140 euros para facer fronte ao aluguer da vivenda na que se tería que aloxar.

Este veciño da localidade pontevedresa de Nigrán ingresou o diñeiro nunha conta bancaria sen recibir o contrato de traballo que lle prometeron.

Por mor das investigacións realizadas, a Guardia Civil puido pescudar que leste mesmo individuo, mediante o mesmo 'modus operandi', coa única diferenza da cantidade de diñeiro que pedía, que oscilaba entre os 140 e os 500 euros, conseguiu enganar e estafar a preto dunha vintena de persoas, segundo sinalou a Comandancia de Pontevedra.

VÍTIMAS

Ata o momento, a Guardia Civil identificou a 16 vítimas, residentes en distintas provincias da comunidade autónoma de Galicia (Pontevedra, A Coruña e Ourense) e mesmo en varias localidades de Asturias, como Xixón, Langreo, Avilés e Mieres. O montante do diñeiro estafado ás persoas identificadas supera os 2.000 euros.

A Guardia Civil concluíu a primeira fase desta operación, bautizada co nome de 'Toki-1', coa identificación e detención deste individuo como principal responsable das estafas.

Esta persoa, J.J.M.V., de 32 anos, con domicilio habitual en Redondela (Pontevedra), foi arrestada en Ourense, xunto coa súa moza A.M.B.D., de 23 anos e veciña de Vigo, que tamén foi detida como coautora e colaboradora necesaria na maior parte das estafas investigadas ata o momento, segundo indican as mesmas fontes.

Na armazón delituosa, a parella era a que atendía as chamadas telefónicas dos afectados cando pretendían recuperar o diñeiro ao sentirse enganados. En todos os casos ela trataba de desentenderse do problema e "desculpaba ao seu mozo, dicíndolles que se atopaba ausente en Alemaña por motivos de traballo", segundo concreta a Guardia Civil.

COAUTOR

No marco do mesmo operativo tamén foi detido un mozo, de 20 anos de idade, I.C.A., veciño de Ourense, ao que se lle considera coautor, nalgunhas das estafas.

Unha vez postos os detidos a disposición da autoridade xudicial no Xulgado de Instrución Número 3 de Ourense, que decretou a liberdade provisional con cargos, iniciouse a segunda fase da operación para continuar coas investigacións e identificar á totalidade dos afectados.

A Benemérita supón que as vítimas son "moito máis numerosos, tendo en conta que as persoas que foron arrestadas levaban operando con esta modalidade de estafa desde o mes de outubro do ano pasado", segundo indica.

Con tal fin, a Guardia Civil solicita a colaboración cidadá e insta os posibles afectados a que se poñan en contacto co Posto Principal de Baiona-Nigrán a través do teléfono 986 355 027 para formular a correspondente denuncia.