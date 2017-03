O viño A Coroa Godello 2016 recibe dous galardóns nas súas primeiras semanas no mercado

A Coroa Godello 2016 obtivo nas súas primeiras semanas no mercado a Medalla de Ouro en Mundus Vini e o Bacchus de Ouro 2017 que, segundo a adega D.Ou. Valdeorras, "referendan a calidade" da súa "monovarietal".

A Coroa Godello 2016 | Fonte: Europa Press

O lanzamento da anada 2016 da gama A Coroa 100% Godello, a primeira do catro que elabora a adega ruesa en saír ao mercado, "veu acompañada por senllos galardóns de ouro de dous dos máis importantes concursos de viños a nivel internacional, Mundus Vini en Alemaña e Premios Bacchus en España", segundo destaca.

Foi un grupo de máis de 200 especialistas europeos do sector, os primeiros en premiar ao monovarietal de Godello A Coroa co seu galardón de Ouro no concurso de viños máis importante de Alemaña, Mundus Vini, e "onde a adega valdeorresa presúmese como unha habitual das súas palmareses anuais", segundo engade.

Mentres, esta semana en España, a través dos Premios Bacchus, por medio de 150 especialistas internacionais, ratificouse " a calidade da anada cun novo ouro para A Coroa 100% Godello 2016", segundo valora a adega.

"Na Coroa valórase dunha forma moi positiva estes galardóns, sobre todo polas dificultades dun ano moi adverso climatológicamente na rexión galega", segundo recoñeceu.

"Para A Coroa, conseguir estes galardóns con uvas que proceden unicamente dos nosos viñedos nun ano tan difícil, é moi importante, xa que serve para confirmar o acertado da aposta tomada hai anos por reducir a produción en aras de lograr a máis alta calidade de todos os nosos viños", afirma a adega.