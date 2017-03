O Goberno móstrase convencido de que reunirá os apoios necesarios para que o pleno do Congreso do xoves aprobe o Decreto Lei de reforma do sector da estiba, co que non se expón aprazar de novo a súa votación.

Iñigo De la Serna e Isabel García Tejerina | Fonte: Europa Press

Así o sinalou o secretario de Estado de relacións coas Cortes, José Luís Ayllón, un dos interlocutores do Goberno que estivo buscando apoios entre os grupos parlamentarios para a transcendental votación deste xoves.

"Eu sempre confío en que van saír as cousas ben e van saír ben, seguro. Imos gañalo e imos sacalo adiante", subliñou Ayllón nos corredores da Cámara.

DIÁLOGO CON TODOS

Para esta votación, o Goberno do PP non necesita maiorías reforzadas e só precisa sumar máis votos a favor que en contra, polo que, a falta de concitar apoios, bástalle con asegurar a abstención de boa parte da oposición.

O Executivo mantén aberto o diálogo con todos os grupos, mesmo cos independentistas do PDeCAT, a antiga Convergència.

Ata agora, o PSOE vén mantendo que non apoiará a validación se non hai un acordo entre a patronal e os sindicatos, o mesmo que Cidadáns, mentres que Unidos Podemos xa adiantou o seu voto en contra.

"Nós imos traballar e imos defender os dereitos dos traballadores", reiterou este mércores Pablo Iglesias. "Pero temos un Goberno do PP apoiado por Cs e polo PSOE que aposta por vender a nosa patria aos fondos de investimento estranxeiros", engadiu o dirixente de Podemos.