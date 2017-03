O deputado de En Marea no Congreso Antón Gómez-Reino pediu ao presidente do Goberno, Mariano Rajoy, que cumpra cos "compromisos como país" e lamentou a falta de atención á "pata social" da Unión Europea.

Pablo Iglesias no debate no Congreso sobre o Consello Europeo | Fonte: Europa Press

As confluencias coas que Podemos comparte o grupo de Unidos Podemos tomaron a palabra tras Pablo Iglesias. Así, tanto o portavoz adxunto de En Comú Podem, Josep Vendrell, como o de En Marea, Antón Gómez-Reino, fixo fincapé na falta de atención de Rajoy á "pata social" da Unión. "Nin unha palabra", reprochou Vendrell.

"É momento de repensar Europa como un proxecto para as maiorías baseado en máis democracia, máis dereitos humanos e máis dereitos sociais. "Non lle vou a dicir 'váyase señor Rajoy'. Voulle a dicir que cumpra cos nosos compromisos como país", resolveu Gómez-Reino.

Previamente, o secretario xeral de Podemos, Pablo Iglesias, criticou este mércores o discurso "triunfalista" que ofreceu o presidente do Goberno, Mariano Rajoy, para informar sobre o último Consello Europeo, e avisou de que a Unión Europea non é "unha historia de éxitos" senón "unha crónica de fracasos" e "un proxecto político que camiña cara ao fracaso".

"A europeístas non nos vai a gañar, pero non nos diga que foi un éxito a historia da Unión Europea", asegurou Iglesias na súa réplica a Rajoy no Pleno do Congreso, durante unha intervención na que se centrou máis en repasar a historia da Unión Europea que en analizar os asuntos concretos abordados polo último Consello Europeo.

Nada máis tomar a palabra, Iglesias criticou que o presidente se limitou a utilizar "palabras baleiras" sen entrar no "debate de Estado" que require a situación pola que atravesa a Unión Europea, e recriminoulle a súa falta de "autocrítica".

"DOTAR DE SIGNIFICADO Á PALABRA SOBERANÍA"

"Non lle parece que a día de hoxe en 2017 deberían ser menos triunfalistas e facer algunha autocrítica respecto do que significou a súa postura e a do PSOE e os sindicatos respecto dos acordos de Maastricht? Non lle parece que é mentir dicir que Europa sexa unha federación de soberanías que se xuntan?", preguntou.

Segundo Iglesias, non se pode falar de éxitos na Unión Europa mentres o Reino Unido vaise e mentres existen "varias velocidades" en función dos países. A solución para evitar que a Unión fracase e afronte unha "recuperación democrática" pasa, ao seu xuízo, por "dotar de significado á palabra soberanía. "Que é o que significa para vostede esta palabra?", concluíu.