O cadáver da peregrina xamais sería achado sen a axuda do acusado, segundo unha inspectora de policía

O Inspectora Xefe da Policía Nacional en Astorga advertiu este mércores de que sen a colaboración de Miguel Ángel Muñoz Blas, presunto asasino da norteamericana Denise Pikka, non se faría podido localizar o cadáver da peregrina.

O Inspectora Xefe da Policía Nacional en Astorga, durante o xuízo. | Fonte: Europa Press

Así de categórica mostrouse a testemuña cuxo interrogatorio abriu este mércores a terceira sesión do xuízo con xurado polo asasinato da peregrina que se celebra na Audiencia de León.

A policía, responsable da investigación desde que se iniciou o procedemento e ata a detención do presunto autor, confirmou o nerviosismo do acusado, Miguel Ángel Muñoz, cando se lle preguntou sobre o suceso e asegurou non ter coñecemento de nada, ao que engadiu a sospeitosa chamada telefónica que este realizou no seu día cunha duración superior ao normal, "polo que se sospeita que fóra cun familiar próximo para descargar unha situación de tensión".

Para a inspectora tamén é relevante a investigación bancaria que se realiza sobre o acusado, xa que en setembro descóbrese que fixera o cambio de dólares a finais de abril.

Así mesmo, no momento en que a policía rexistra o domicilio de Muñoz Blas atopouse un zulo no que apareceu unha elevada cantidade de diñeiro, unha camiseta e uns auriculares queimados.

Preguntada sobre as denuncias doutras dúas peregrinas estranxeiras no ano 2014, a axente explica que a primeira delas, de nacionalidade alemá, asegurou que os feitos se produciron nas proximidades da súa vivenda, en cuxa entrada se atopan as lentes da vítima, aínda que non lle puido identificar ao ir encapuchado pero a descrición física é coincidente coa do presunto asasino.

O feito de que persoas lle viron hostigar a outras peregrinas, a utilización dunha roupa diferente á normal e o cambio de divisas son "probas para determinar que Miguel Ángel Muñoz Blas podería ser o asasino de Denise Pikka".