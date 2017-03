Galicia rexistra a menor ocupación en casas rurais para a ponte de San Xosé, cun 13%

Canarias (62,36%), Extremadura (53,95%) e Castela e León (46,19%) lideran a ocupación en casas rurais para a próxima ponte de San Xosé, segundo os datos recompilados polo portal www.tuscasasrurales.com, a falta das reservas de última hora, cunha ocupación media a nivel nacional do 36,9%, sente puntos porcentuais máis. Galicia sitúase á cola, co 13,46 por cento.

Casa típica na Gomera | Fonte: Europa Press

Por encima desta media, destacan tamén A Rioxa (47,62%), Navarra (45,96%) e a Comunidade de Madrid (42,58%), entre as comunidades autónomas con maior nivel de ocupación previsto.

O portal especializado, que analizou o calendario dos seus aloxamentos adheridos, sinala que este ano ao caer o día do Pai en domingo, as comunidades de Madrid e Estremadura pasaron o festivo ao luns co que dispoñen duns días máis con respecto ao ano pasado, que caeu en sábado.

Se se compara a ocupación cun fin de semana normal, o nivel de ocupación é de case once puntos porcentuais superior.

Por contra, as autónomas que presentan menor taxa de ocupación para a próxima ponte de San Xosé son Murcia (22,42%), Asturias (20%) e Galicia (13,46%).

POR PROVINCIAS

En canto ás provincias, As Palmas sitúase á cabeza en nivel de ocupación, cun 72,7%, seguida de Segovia (67%%), Cáceres (62,3%%), Soria (53,3%), Ávila (53%) e Salamanca (51%).

As zonas que rexistran maior nivel de ocupación corresponden con algúns dos destinos de turismo rural preferidos polos madrileños durante esta época do ano.