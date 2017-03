O presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, subliñou o "potencial" da Macrorrexión de Rexións do Suroeste Europeo (RESOE), da que ademais de Cantabria forman parte Galicia, Asturias, Castela e León e o Norte e Centro de Portugal, que aglutina ao 33 por cento do territorio español e ao 25 por cento dos seus habitantes, e que é "a maior de Europa".

Así, o obxectivo deste 'lobby', ao que o martes se adheriu a súa Comunidade Autónoma, é que "rememos xuntos", dixo Revilla, na solución de problemas "idénticos", xa que os territorios que a compoñen poden "compartir" ata un "99 por cento" de cousas "que nos incumben a todos por igual".

O xefe do Executivo cántabro e secretario xeral do PRC resaltou con estas palabras, a preguntas dos xornalistas tras a inauguración dunhas xornadas, a adhesión de Cantabria a esta macrorrexión, da que forman parte territorios aos que lles "une" ter moita poboación, dispersa e envellecida, e que están ademais "na periferia", o que é "un inconveniente", admitiu.

A RESOE, que carece de estatutos ou organización burocrática, pretende defender un modelo "de igualdade para todos" de face á nova repartición do financiamento autonómico, para "facer valer" os criterios que expoñen estas comunidades do Cantábrico, como que se teña en conta o custo dos servizos, lembrou Revilla.

Neste sentido, referiuse a a designación dun experto por parte de cada comunidade autónoma para a defensa dos criterios no modelo de financiamento, e engadiu respecto diso que se vai a crear un bloque de traballo conxunto, para articular demandas conxuntas.

Ademais, esta zona "afastada de Europa", ten que estar "ben comunicada", salientou o líder rexionalista, que resaltou respecto diso que ao proxecto de tren de altas prestacións Santander-Madrid que reivindica Cantabria sumar outro, igualmente "transcendente", para a articulación ferroviaria do Norte, aínda que admitiu que talvez non todas as comunidades defendan esta conexión "co mesmo entusiasmo".

A macrorrexión permitirá tamén a coordinación das universidades dos seus territorios membros, traballar de forma conxunta en materia de Investigación e Desenvolvemento e na potenciación do turismo. Ao fío do anterior, Revilla mencionou o Camiño de Santiago, cuxo valor cultural hai que "promocionar conxuntamente".

E tamén se pretende facer do despoboamento "un campo de batalla, porque imos cara a unha sociedade envellecida en lugares dispersos", advertiu o dirixente cántabro, para mostrar o seu apoio ao mundo rural.

"Son un conxunto de cuestións que nos unen a todos, os que estamos nese núcleo", resumiu o líder do PRC, non sen antes lamentar que Cantabria se incorporou " tan tarde" ao grupo de Rexións do Suroeste Europeo.

"Non sei as razóns polas que co anterior Goberno (PP) non nos sumamos a algo que eu creo que é de moito interese", apostilou, para reiterar que o ingreso de Cantabria neste 'lobby' é "moi importante" para defender proxectos que "unidos" terán "máis forza que se cada un vai polo seu lado", concluíu.