Inditex dispara un 20% as súas vendas en España no últimos tres anos e un 6,2% en 2016

Inditex elevou as súas vendas un 20% no tres últimos anos en España e un 6,2% en 2016, exercicio en en o que creou un total de 2.480 empregos neste mercado, segundo anunciou este mércores o presidente do grupo, Pablo Illa, quen resaltou que a compañía segue "moi activa" neste mercado.

"Non temos sensación de tocar teito no mercado español", afirmou Isla na rolda de prensa celebrada con motivo da presentación de resultados do grupo, que por primeira vez superou os 3.000 millóns de euros de beneficio, un 10% máis.

Isla cualificou de "saudable" o crecemento das vendas en España, tras crecer un 8% en 2015 e un 5% en 2014, á vez que resaltou que o grupo mantivo estable a superficie de venda nos últimos anos, mantendo a súa estratexia de abrir tendas emblemáticas ou 'flagship' nas mellores localizacións co peche de puntos de venda máis pequenos.

"Estamos moi satisfeitos coa evolución das vendas en España", afirmou Isla, quen destacou que España, que representa o 17% do total das vendas do grupo, segue sendo o "principal" mercado da compañía. "Estamos moi activos en aperturas e reformas", sinalou o primeiro executivo de Inditex, quen afirmou que Zara abrirá o próximo 7 de abril o seu establecemento de Castellana, o máis grande do mundo con máis de 6.000 metros cadrados.

O grupo xerou máis de 9.596 postos de traballo no mundo en 2016, un de cada catro en España, onde conta cun total de 1.797 tendas, 29 menos que en 2015. A peche do pasado ano, o persoal total do grupo situábase en 162.450 persoas.