PSOE, Unidos Podemos-En Comú-En Marea e Ciudadanos critican o optimismo económico de Rajoy para España e a UE

O PSOE, Unidos Podemos-En Comú-En Marea e Ciudadanos, principais grupos da oposición, criticaron o optimismo económico mostrado polo presidente do Goberno, Mariano Rajoy, durante a súa intervención este mércores no Congreso.

Rajoy informa o Congreso sobre último Consello Europeo | Fonte: Europa Press

Ademais de dar conta dos acordos adoptados polo Consello Europeo celebrado en Bruxelas o pasado 9 de marzo, Rajoy congratulouse do rumbo da economía española --tachouna de "exemplo de recuperación"-- e da Unión Europea pois, dixo "superou o peor da crise".

Con todo, estas aseveracións foron contestadas pola oposición durante as súas intervencións. Así, o portavoz do PSOE, Antonio Hernando, cuestionou ese "entusiasmo e satisfacción", pois o seu "ton" contrasta, dixo, co informe do OCDE "que dixo que hai risco de pobreza e que hai que cambiar as políticas".

Aínda que concedeu que a Comisión Europea recoñecía perspectivas "positivas" para España, advertiu que tamén puña o foco na desigualdade, a brecha salarial de xénero e entre traballadores permanentes e temporais e da precariedade.

"Os datos certifican que as melloras de datos macro non tiveron translación en mellora das clases medias e as vítimas reais da crise", lamentou Hernando, que tamén criticou a falta de "propostas concretas" en materia de "emprego xusto".

PODEMOS PON EN DÚBIDA "A HISTORIA DE ÉXITOS" DA UE

Pola súa banda, o portavoz de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, afeou a "historia de éxitos" mencionada por Rajoy, lembrando que España tamén era exemplo de modelo económico, xunto a Irlanda, antes do inicio da crise, e que no inicio da recesión o Banco Central Europeo (BCE) "tiña prohibido comprar débeda soberana".

Iglesias criticou que a solución da crise pasase por aplicar "plans de axuste patrocinados por Alemaña" que supuxeron, dixo, desvalorización salarial, precarización do traballo e o "rescate con diñeiro público dos bancos, á vez que esas entidades mafiosas desahuciaban á xente das súas casas. "Di que a historia da UE é un éxito?", reiterou.

Outro "exitazo" co que ironizou Iglesias foi o do Brexit, tras o cal a propia Comisión Europea, estimou que se producirá unha caída das exportacións, ademais dunha consecuente perda de fondos europeos. Neste sentido, preguntou se os 888 millóns que se perderían implicarán novos recortes e que medidas adoptaranse para evitar peches e despedimentos pola caída do comercio exterior.

CS RECLAMA UN FONDO COMÚN CONTRA O PARO

O presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, compartiu a vontade de Rajoy en avanzar cara á unificación en política fiscal e de débeda, pero tamén pediu traballar nun fondo común para o desemprego pois, ao seu xuízo, "moitos mozos agradecerían que Europa, en lugar de ser ese malvado, axudáselles a atopar traballo".

"Isto non vai tan ben como vostede di", dixo Rivera. "Non estamos na Champions de desemprego, gañámola. Non se pode sacar peito da desgraza", abundou. Así mesmo, chamou a "reforzar e avanzar rapidamente" en tratados de libre comercio como o de Canadá e modificar a lexislación para "abrir as portas de España ao talento".

"POR FIN O PLAN DE JUNCKER EXISTE", DI O PNV

Tamén se referiu ao tratado de libre comercio con Canadá, o CETA, o portavoz de Esquerra Republicana, Joan Tardá, quen lembrou que aínda seguen esperando a súa solicitude de que o tratado poida ser referendado pola cidadanía.

Así mesmo, cuestionou por que os líderes europeos e os defensores destes tratados consideran "as regulacións sociais e ambientais" como un "obstáculo para o comercio".

Aitor Esteban, do PNV, felicitouse de que "por fin o Plan Juncker existe", aínda que solicitou ao presidente do Goberno máis información sobre os proxectos que España seleccionou para esta vía de financiamento.

Do mesmo xeito que os seus predecesores na quenda de réplica ao presidente, Esteban cuestionou o optimismo de Rajoy, destacando que, aínda que España "é un dos grandes" de Europa, o é tamén "por paro", ao situarse a taxa de desemprego máis de dez puntos que a media europea (18,6% fronte a 8,2%).