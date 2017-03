Feijóo avanza 12 millóns para formación no naval e o impulso a un plan de captación de investimentos

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzou que o seu Goberno aprobará na súa reunión semanal deste xoves un plan de formación específica por 12 millóns de euros para impulsar a formación no sector naval, "nos estaleiros da industria 4.0", á vez que situou como "obxectivo" o impulso dun plan de captación de investimentos.

O presidente da Xunta nunha xornada en Santiago. | Fonte: Europa Press

No marco da xornada '100 consellos para ou 2017. III Encontro para Directivos Líderes', o presidente galego subliñou o cambio de escenario coa "recuperación" económica tanto en Galicia como en España e as previsións de manter un crecemento "sostido", pero advertiu que "non basta", que é clave captar novos investimentos.

Neste sentido, situou como elementos crave tanto o impulso de incentivos fiscais --fixo especial fincapé na rebaixa de impostos no rural-- como a aposta por unha lei de fomento da actividade empresarial que reduza os trámites de todas as normativas e facilite a instalación no mercado galego.

A clave, ao seu xuízo, reside en "competir", pero non "con salarios máis baixos". "Hai que producir máis e mellor, se é posible con salarios máis altos". O contrario, reducir salarios e empeorar as condicións laborais, conduciría ao empobrecimiento e á redución do consumo interno", constatou Feijóo.

Esta mensaxe trasladouno ante numerosos empresarios, nun acto no que tamén reivindicou a importancia das "exportacións" e que arrincou coa intervención do presidente de Coren, Manuel Gómez-Franqueira, quen fixo un repaso pola evolución da compañía que fundou o seu pai en 1959.

Entre os relatores da xornada atópanse, entre outros, o presidente de Delta Vigo, Francisco Puga; o presidente do Grupo Nortempo, Bartolomeu Pidal; a presidenta de Sogal, Xochitl Lagarda; e a directora de Orona Galicia, Ángeles Ríos.

(HABERÁ AMPLIACIÓN)